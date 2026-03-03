A Ferencváros támadója kikosarazta Marco Rossit, nem lesz magyar válogatott!

Januárban jelentős mozgás volt az Ferencváros háza táján: Varga Barnabás távozott, a helyére pedig megérkezett Franko Kovacevic. A 26 éves csatár már az ősszel jelezte, hogy komoly potenciál rejlik benne, hiszen a szlovén élvonalban szereplő NK Celje színeiben 28 tétmeccsen 25 alkalommal volt eredményes.

Mivel a támadó nagymamája magyar származású, hamar felvetődött a honosítás lehetősége, és az is, hogy akár a magyar válogatottban is pályára léphet. Az ügy kapcsán a szövetségi kapitány, Marco Rossi is megszólalt.

– Jelezték már nekem, és ugyanúgy követem és követtem mindeddig, ahogy minden olyan játékost, akinél megvan ez a lehetőség. Az MLSZ-nek megvan erre a megfelelő irodája, amely mérlegeli, hogy ez mennyire lehetséges, de nem bízunk semmit a véletlenre, különösen a középcsatár pozíciójában. Az egyedüli középcsatárunk, aki nemzetközi szinten tud teljesíteni, az Barni. Ő most Görögországban játszik – hangsúlyozta a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Megszólalt a csatár is

Kovacevic a horvát Germanijaknak adott interjút, amelyben természetesen a válogatott kérdése is szóba került. A válasza egyértelmű volt, és gyakorlatilag pontot tett a találgatások végére.

– Számomra hatalmas megtiszteltetés az ilyen dicséretek, és nagyon köszönöm is, de a szívem Horvátországért dobog. Látom magam a horvát mezben, és ez az a célom, amelyért mindent alárendelek – árulta el Kovacevic, aki ugyanakkor egy másik ügyben kész volt kompromisszumot kötni:

– A nagymamám Magyarországon született, tehát megfelelek a követelményeknek. Bevezettek egy új szabályt, hogy legalább öt helyi játékosnak kell a pályán lennie, én pedig mindent megteszek, hogy alkalmazkodjak a klub igényeihez, így beleegyeztem az állampolgárságba, hogy megkönnyítsem az edző dolgát. Sok külföldi van a Ferencvárosban, ezért ez felszabadít egy helyet és nagy segítség a szakmai stábnak. Számomra ez a klub iránti tisztelet kérdése is, amelyik fizet nekem, és amelyik bizalommal fogadott – zárta gondolatait a Ferencváros támadója.

A csatár közben a pályán is bizonyít: az NB I-ben hat bajnokin négy gólt és egy gólpasszt jegyez zöld-fehérben, vagyis gyorsan letette a névjegyét az Üllői úton.



