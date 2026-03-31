Fabrizio Romano a közösségi médiában számolt be arról, hogy Ronaldo visszatérhet a pályára.
Mikor léphet pályára legközelebb?
Az Al‑Nasszr következő bajnoki mérkőzése április 3-án lesz az Al Najma ellen, a Szaúd‑arábiai Pro Liga keretében. Ez a találkozó a bajnoki cím szempontjából is kulcsfontosságú, hiszen a rijádi csapat jelenleg az élen áll a tabellán. Ha Ronaldo időben visszatér az edzéshez és egészséges lesz, ez lehet az első mérkőzése a február 28-i sérülését követően.
Ki ellen játszott utoljára Ronaldo?
Cristiano Ronaldo legutóbb ugyanis az Al‑Fayha elleni meccsen lépett pályára, ahol előbb kihagyott egy büntetőt, majd megsérült. Azóta nem szerepelt hivatalos mérkőzésen sem az Al‑Nasszrban, sem a portugál válogatottban.
Lemaradhat a vb-ről?
A portugál válogatott márciusi mérkőzésein Ronaldo nem játszott. Sérülése miatt a barátságos meccsekre – többek között Mexikó és az Egyesült Államok ellen – nem nevezték a keretbe. A portugál szövetségi kapitány, Roberto Martínez hangsúlyozta, hogy a játékos pihentetése tudatos döntés: a világbajnoki felkészülés szempontjából fontosabb, hogy megfelelően felépüljön, mint hogy részt vegyen a márciusi találkozókon.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.