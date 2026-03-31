Fabrizio Romano a közösségi médiában számolt be arról, hogy Ronaldo visszatérhet a pályára.

Mikor léphet pályára legközelebb?

Az Al‑Nasszr következő bajnoki mérkőzése április 3-án lesz az Al Najma ellen, a Szaúd‑arábiai Pro Liga keretében. Ez a találkozó a bajnoki cím szempontjából is kulcsfontosságú, hiszen a rijádi csapat jelenleg az élen áll a tabellán. Ha Ronaldo időben visszatér az edzéshez és egészséges lesz, ez lehet az első mérkőzése a február 28-i sérülését követően.

Ki ellen játszott utoljára Ronaldo?

Cristiano Ronaldo legutóbb ugyanis az Al‑Fayha elleni meccsen lépett pályára, ahol előbb kihagyott egy büntetőt, majd megsérült. Azóta nem szerepelt hivatalos mérkőzésen sem az Al‑Nasszrban, sem a portugál válogatottban.

Lemaradhat a vb-ről?

A portugál válogatott márciusi mérkőzésein Ronaldo nem játszott. Sérülése miatt a barátságos meccsekre – többek között Mexikó és az Egyesült Államok ellen – nem nevezték a keretbe. A portugál szövetségi kapitány, Roberto Martínez hangsúlyozta, hogy a játékos pihentetése tudatos döntés: a világbajnoki felkészülés szempontjából fontosabb, hogy megfelelően felépüljön, mint hogy részt vegyen a márciusi találkozókon.

