Goal.com
Live
CRISTIANO RONALDO
C. Kovács Attila

Itt a vége? Cristiano Ronaldo kimaradt a világbajnokság előtti utolsó portugál keretből!

Cristiano Ronaldo sérülése miatt kimaradt a portugál válogatott keretéből. Roberto Martínez szövetségi kapitány elárulta, hogy véleménye szerint a 41 éves világklasszis fel tud-e épülni a két és fél hónap múlva kezdődő világbajnokságra. A vb előtti utolsó válogatott szünet jövő héten lesz, Portugália Mexikóval és az Egyesült Államokkal mérkőzik Mexikóvárosban, illetve Atlantában, hogy modellezze, milyen körülményekre számíthat a június 11-én kezdődő, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezésre kerülő világbajnokságon. Mutatjuk, mennyi esély van rá, hogy Cristiano Ronaldo felépül karrierje hatodik világbajnokságára.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Cristiano Ronaldo combizomsérülést szzenvedett az Al-Fayha elleni bajnokin február végén. A legfrisebb hírek szerint az ötszörös aranylabdás támadó sérülése súlyosabb volt a vártnál, ezért hetekig még nem léphet pályára. Ezeket a sajtóhíreket erősítette meg Roberto Martínez is pénteki sajtótájékoztatóján.

Cristiano Ronaldo mindent bevet, hogy ott lehessen a világbajnokságon

A 41 éves Ronaldo az elmúlt két hétben Madridban kezeltette magát, de nem lesz elérhető a Mexikó és az Egyesült Államok elleni mérkőzéseken, amelyek a világbajnokságra történő felkészülést szolgálják.

A portugál szövetségi kapitány, Roberto Martínez megnyugtatta a szurkolókat, hogy Ronaldo sérülése nem veszélyezteti a rekordnak számító hatodik világbajnoki szereplését.

„Nem, nincs veszélyben” – mondta, amikor pénteken bejelentette a 27 fős keretet. „Ez egy kisebb izomsérülés, és úgy gondoljuk, egy-két héten belül visszatérhet. Minden, amit Cristiano idén fizikailag mutatott, azt tükrözi, hogy milyen remek formában van.”

– hangsúlyozta Martínez.

Az ESPN beszámolójában kiemeli, hogy Ronaldo kihagyta a portugálok utolsó tavalyi mérkőzését is, hiszen eltiltása miatt nem játszhatott november 16-án az örmények ellen, de Portugália nélküle is 9-1-re húzta be a vb-selejtezőt, és biztosította be a vb-szereplést.

Cristiano Ronaldo helye veszélybe került a kezdőcsapatban?

A Real Sociedad szélsője, Goncalo Guedes visszatér a keretbe, miután 2022 óta nem szerepelt a nemzeti csapatban:

„Guedes egy sokoldalú játékos.Az idényben kilenc gólt szerzett, és remek formában van. Ő egy olyan csatár, aki meccseket tud eldönteni, egy nagyon fontos láncszeme a csapatunknak. Már korábban is elmondtam, hogy a világbajnokságra a középcsatár pozíció Cristiano és Goncalo Ramosé, és egy más típusú csatárt keresünk. És a formája alapján megérdemli a behívót. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy mit hozhat a válogatott számára ezeken a felkészülési mérkőzéseken.”

– nyilatkozott Roberto Martínez a csatárkérdésről. 

A portugál keret:

  • Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)
  • Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Antonio Silva (SL Benfica) és Tomas Araujo (SL Benfica)
  • Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) és Rodrigo Mora (FC Porto)
  • Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Goncalves (Sporting CP), Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Guedes (Real Sociedad) és Goncalo Ramos (PSG)

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés