Klubtulajdonos lett: Cristiano Ronaldo megvásárolta kedvenc spanyol ellenfelét!

A pályán ellenfél, az irodában tulajdonos

Az Al-Nassr előszezoni mérkőzésén a Juegos del Mediterráneo stadionban – amely mostantól részben már a portugál sztár birodalmához tartozik – Ronaldo ellenállhatatlan formában futballozott. Az első gólja egy Sadio Manéval közös csapatmunka végén született, majd egy magabiztos büntetővel tette egyértelművé, hogy 41 évesen is a világ egyik legjobb befejezője. Akkor még kevesen gondolták, hogy a gólöröme után alig fél évvel már a klub jövőjét meghatározó stratégiai partnerként tér vissza a városba.

Hivatalos: Negyedrész a CR7 kezében

A most bejelentett tranzakció az SMC Group által vezetett globális stratégia központi eleme, amelyet a klub elnöke, Mohamed Al Khereiji koordinál. Ronaldo 25%-os részesedése messze túlmutat egy egyszerű pénzügyi tranzakción; a portugál klasszis aktív szerepet kíván vállalni a klub hosszú távú építkezésében.

Szaúdi háttér és spanyol remények

"Régóta dédelgetett ambícióm volt, hogy a pályán kívül is hozzájáruljak a labdarúgáshoz. Az UD Almería stabil alapokkal és kiaknázatlan növekedési potenciállal rendelkezik. Izgatottan várom a közös munkát a vezetőséggel, hogy támogathassam a klub fejlődésének következő szakaszát" – jelentette ki Cristiano Ronaldo a tulajdonszerzés kapcsán.

A választás nem véletlen, hiszen a klubot 2025 májusában vette át egy szaúdi befektetői csoport, így Ronaldo számára a tulajdonosi kör ismerős lehet. Az Almería elnöke szerint Ronaldo érkezése katalizátorként hat majd a teljes szervezetre, hiszen a játékos nemcsak a spanyol ligák mélyreható ismeretét hozza magával, hanem az utánpótlás-akadémia fejlesztésében is kulcsszerepet kap majd. Az elnök hangsúlyozta, hogy a „történelem legjobb játékosának” jelenléte azonnal a globális futballtérkép közepére helyezi a klubot, ami akár még a jelenleg is zajló feljutási harcban is segítheti őket. A csapat 27 forduló után a harmadik helyen áll a másodosztályban, mindössze két ponttal lemaradva a listavezető Racing Santandertől.

A játékosok, akik birodalmat építenek

Ronaldo ezzel a lépéssel csatlakozott ahhoz az elit körhöz, ahol a szupersztárok már aktív éveik alatt elkezdik megalapozni a sportvezetői jövőjüket. Ez a folyamat egyre hangsúlyosabbá válik a modern futballban: Kylian Mbappé a Caen többségi tulajdonosává vált, Thibaut Courtois a francia Le Mans-ban szerzett részesedést, de Luka Modric is (Snoop Doggal együtt) csatlakozott a wales-i Swansea City tulajdonosi köréhez. Ronaldo számára azonban a fókusz továbbra is megoszlik, hiszen az Al-Nassr csapatával 2027-ig szóló szerződése van, célkitűzése az 1000 gól elérése, és idén nyáron várhatóan egy történelmi, hatodik világbajnokságon is pályára lép majd. Úgy tűnik, a „hunger never fades” ("az éhség sosem múlik el") jelmondata a góllövés mellett az üzleti világra is elkezdett kiterjedni.

