MI TÖRTÉNT?

Cristiano Ronaldo, a portuguál válogatott és az Al-Nassr csapatkapitánya bejelentette, hogy nem tervezi a visszavonulását mindaddig, amíg meg nem szerzi pályafutása 1000. gólját. Az ötszörös aranylabdás támadó a hétvégén az Al-Akhdoud elleni 3–0-s győzelem során duplázott, amivel jelenleg 956 gólnál tart klub- és válogatott szinten összesítve.

A 40 esztendős csatár, aki 2022-ben igazolt Szaúd-Arábiába, tavaly júliusban írt alá egy újabb kétéves szerződést, amely 42 éves korán túl is az Al-Nassrhoz köti. Bár a Piers Morgannek adott múlt havi interjújában még arról beszélt, hogy „hamarosan” eljön a búcsú ideje, a vasárnapi Globe Soccer Awards gálán – ahol a Közel-Kelet legjobb játékosának választották – már sokkal harciasabb hangot ütött meg.

MIT MONDOTT RONALDO?

„Nehéz folytatni a játékot, de motivált vagyok. A szenvedélyem még mindig fűt, és folytatni akarom. Nem számít, hol játszom, legyen az a Közel-Kelet vagy Európa, én mindig élvezem a futballt” – nyilatkozta Ronaldo Dubajban.

„Tudják, mi a célom. Trófeákat akarok nyerni, és el akarom érni azt a számot [1000 gól], amiről mindenki tud. Biztosan el fogom érni, ha elkerülnek a sérülések.”

A SZÁMOK NYELVÉN

Ronaldo ebben a szezonban is megállíthatatlan: 14 mérkőzésen 13 gólt szerzett az Al-Nassr színeiben, csapata pedig négypontos előnnyel vezeti a szaúdi bajnokságot. Annak ellenére, hogy érkezése óta 125 meccsen 112-szer talált be, eddig csupán egyetlen trófeát, a 2023-as Arab Bajnokok Kupáját sikerült elnyernie a klubbal.

Ronaldo történelmi mérföldkövei:

Portugália: 143 gól (nemzeti rekord)

143 gól (nemzeti rekord) Real Madrid: 450 gól (klubrekord)

450 gól (klubrekord) Ő az egyetlen olyan játékos, aki négy különböző klubban (Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr) is átlépte a 100 gólos határt.

Még 44 gól!

Bár a klubkarrierjét illetően az 1000 gól a cél, a válogatott szereplésnek már látni a végét. Ronaldo megerősítette, hogy a 2026-os észak-amerikai világbajnokság lesz az utolsó nagy nemzetközi tornája. Addig azonban még 44 találat hiányzik a történelmi álomhatárhoz – és látva a jelenlegi formáját, senki sem fogadna ellene, hogy meg is csinálja.

Forrás: BBC

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.