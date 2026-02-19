A világ egyik legelismertebb kapusa, Thibaut Courtois nemcsak a pályán hoz fontos döntéseket, hanem az üzleti életben is. A belga válogatott kapus – aki két Bajnokok Ligája-győzelemmel és több spanyol bajnoki címmel büszkélkedhet az Atlético Madrid és a Real Madrid színeiben – ezúttal befektetőként hallat magáról.

Csütörtökön hivatalossá vált, hogy a 33 éves klasszis tulajdonrészt vásárolt a francia másodosztályban szereplő Le Mans FC együttesében. A Real Madridot erősítő kapus több világsztárhoz csatlakozott a klub befektetői csoportjában.

Illusztris befektetői kör



Courtois nincs egyedül: a Le Mans tulajdonosi struktúrájában már korábban megjelent Novak Djokovic, a 24-szeres Grand Slam-bajnok teniszező, valamint Kevin Magnussen Forma–1-es pilóta és Felipe Massa, a 2008-as F1-es világbajnokság ezüstérmese is. A három sportoló tavaly augusztusban vált a klub résztulajdonosává.

A Nyugat-Franciaországban működő egyesületet 1902-ben alapították. A csapat hosszú ideig a Stade Léon-Bollée stadionban játszotta hazai mérkőzéseit, majd 2011-ben átköltözött a 25 ezer férőhelyes MMArenába.

Jó szezon, kisebb megtorpanással



A Le Mans újoncként kifejezetten erős idényt fut a Ligue 2-ben. A gárda a 2024/25-ös szezonban a harmadosztály második helyén végzett, így jutott fel a második vonalba, ahol 23 fordulót követően az ötödik helyen áll a tabellán.

Az elmúlt hetekben azonban megtorpant a lendület: a csapat három mérkőzés óta nyeretlen. Legutóbb 4–2-es vereséget szenvedett a korábban az élvonalból kieső Montpellier-től. A Francia Kupától is búcsúzniuk kellett, miután a nyolcaddöntőben 3–0-ra kikaptak a Reimstől.

Courtois befektetése mindenesetre hosszú távú ambíciókat jelez: a Le Mans nemcsak a pályán, hanem a háttérben is komoly erősítést kapott – ezúttal a nemzetközi sportvilág élvonalából.

