Aki kedd este a Swansea.com Stadium környékén járt, azt hihette, egy nagyszabású amerikai fesztiválra tévedt. Pedig „csak” egy hétközi Swansea City – Preston North End bajnokit rendeztek a másodosztályban. De a stadionban megjelenet a Swansea egyik kisebbségi tulajdonosa, a 16-szoros Grammy-jelölt legenda, Snoop Dogg.

Törölközőpörgetés és olimpiai hangulat

Snoop nem csak a VIP-páholyban üldögélt: a kezdőrúgás előtt saját slágereire vonult körbe a pályán, miközben egy egyedi, Swansea-logós törölközőt pörgetett a feje felett.

A látogatás nem volt véletlen. Miután Snoop „tiszteletbeli edzőként” segítette az amerikai csapatot a 2024-es párizsi olimpián, majd az idei olaszországi téli játékokon is feltűnt, úgy döntött, ideje ellenőrizni walesi befektetését is.

"Ez nem lázálom volt, és nem is a folyosón terjengő marihuána-füst hatása, ahogy a vendégek menedzsere, Paul Heckingbottom poénkodott" – írták a helyszíni tudósítók a szürreális atmoszféráról.

Modric, Martha Stewart és a globális márkaépítés

Bár a Wrexham és a Ryan Reynolds-féle felemelkedés uralja a híreket, a Swansea is komoly „celeb-erőt” tudhat magáénak. A klub befektetői között ott találjuk az egykori Aranylabdás Luka Modricot és az amerikai milliárdos tévés személyiséget, Martha Stewartot is.

Azonban Snoop Dogg elérése más szint: több mint 100 millió közösségi média követőjével a Swansea célja nem az, hogy a rapper saját vagyonát költse el, hanem hogy a klubot globális márkává emelje. A vezetőség szerint a Snoop által hozott szponzorációs lehetőségek még a Premier League-es időszak bevételeit is túlszárnyalhatják.

Dráma a pályán: Liam Cullen mentette meg a bulit

A Preston nem tisztelte a sztárvendéget: a vendégek sokáig 1-0-ra vezettek, és gúnyosan énekelték a hazaiaknak: "Snoop Dogg, mi az állás?". Végül azonban jött a katarzis: a 95. percben Liam Cullen fejesével egyenlített a Swansea, így a rapper nem távozott vereséggel.

„A meccs után bejött az öltözőbe, beszélt a srácokkal” – árulta el Vitor Matos, a Swansea vezetőedzője. „Imádja a sportot, és látszik rajta, hogy tényleg érdekli a város és a klub sorsa. Örülünk, hogy velünk van.”

