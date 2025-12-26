Messi ronaldo mbappeForbes
C. Kovács Attila

Luxusélet a pályán kívül: kiderült, mennyi pénze van a világ leggazdagabb focistáinak!

A futball kétségtelenül a világ legnézettebb sportja. Nap mint nap milliók tapadnak a képernyők elé, vagy látogatnak ki a stadionokba, hogy a kedvenceiknek szurkolhassanak. A szurkolóknak köszönhetően mára a futball egy hatalmas ágazattá nőtte ki magá, rengeteg pénz cserél gazdát egy-egy átigazolás során, de a mérkőzések közvetítési jogai is dollármilliókért kelnek el. És nem mellesleg a futbalisták is hatalmas összegeket tehetnek zsebre játékos karrierjük, vagy éppen edzői pályafutásuk során.

A Celebrity Net Worth kutatása alapján összegyüjtöttük azokat az egykori vagy éppen aktív játékosokat, akik karrierjük során óriási összegeket kerestek, és azokat utána jól is fektették be. A világ 20 leggazdagabb futballistája következik, a "legszegényebbtől" egészen a leggazdagabbig.


A világ 20 leggazdagabb játékosa és edzője
HelyezésJátékosPályafutásaNettó vagyon
20Pelé (1940-2022)Santos, New York Cosmos100 millió dollár /  74 millió font
19.Eden HazardLille, Chelsea, Real Madrid100 millió dollár /  74 millió font
18.Zinédine ZidaneBordeaux, Juventus, Real Madrid$120m / £89m
17.OscarSao Paulo, Chelsea, Shanghai Port$120m / £89m
16.Mesut ÖzilWerder Bremen, Arsenal, Real Madrid$120m / £89m
15.José MourinhoReal Madrid, Chelsea, FC Porto, Tottenham Hotspur, Manchester United, AS Roma, SL Benfica$120m / £89m
14.Andres IniestaBarcelona, Vissel Kobe$120m / £89m
13.Paul PogbaJuventus, Manchester United, AS Monaco$125m / £92m
12.Thierry HenryArsenal, Juventus, Barcelona$130m / £96m
11.Gareth BaleTottenham Hotspur, Real Madrid$145m / £107m
10.Ronaldo Nazario PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid, AC Milan$160m / £118m
9.Wayne RooneyEverton, Manchester United, D.C. United$170m / £126m
8.Zlatan Ibrahimovic Juventus, Inter, AC Milan, PSG, LA Galaxy, Manchester United$190m / £141m
7.Karim Benzema Lyon, Real Madrid, al-Ittihad$200m / £148m
6.Dave Whelan Blackburn Rovers, Crewe Alexandra$210m / £155m
5.Kylian Mbappé AS Monaco, PSG, Real Madrid$250m / £185m
4.Neymar Jr.Barcelona, Vissel Kobe$455m / £333m
3.David BeckhamManchester United, Real Madrid, LA. Galaxy$455m / £333m
2.Lionel MessiBarcelona, PSG, Inter Miami$850m / £629m
1.Cristiano RonaldoSporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus, al-Nasszr1,2 milliárd dollár / 887 millió font

Forrás: Give me Sport

Kapcsolódó cikkek:

Elolvadsz! Szoboszlai Dominik tündéri kislányával együtt kívánt boldog karácsonyt

Karácsonyi angyalka szállt le Szoboszlai házába: a focista kislánya elrabolta a szíveket + fotók

Igazi luxusban karácsonyozik Szoboszlai Dominik - méregdrága dísz került a fára + fotók


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0