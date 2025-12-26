A Celebrity Net Worth kutatása alapján összegyüjtöttük azokat az egykori vagy éppen aktív játékosokat, akik karrierjük során óriási összegeket kerestek, és azokat utána jól is fektették be. A világ 20 leggazdagabb futballistája következik, a "legszegényebbtől" egészen a leggazdagabbig.
|A világ 20 leggazdagabb játékosa és edzője
|Helyezés
|Játékos
|Pályafutása
|Nettó vagyon
|20
|Pelé (1940-2022)
|Santos, New York Cosmos
|100 millió dollár / 74 millió font
|19.
|Eden Hazard
|Lille, Chelsea, Real Madrid
|100 millió dollár / 74 millió font
|18.
|Zinédine Zidane
|Bordeaux, Juventus, Real Madrid
|$120m / £89m
|17.
|Oscar
|Sao Paulo, Chelsea, Shanghai Port
|$120m / £89m
|16.
|Mesut Özil
|Werder Bremen, Arsenal, Real Madrid
|$120m / £89m
|15.
|José Mourinho
|Real Madrid, Chelsea, FC Porto, Tottenham Hotspur, Manchester United, AS Roma, SL Benfica
|$120m / £89m
|14.
|Andres Iniesta
|Barcelona, Vissel Kobe
|$120m / £89m
|13.
|Paul Pogba
|Juventus, Manchester United, AS Monaco
|$125m / £92m
|12.
|Thierry Henry
|Arsenal, Juventus, Barcelona
|$130m / £96m
|11.
|Gareth Bale
|Tottenham Hotspur, Real Madrid
|$145m / £107m
|10.
|Ronaldo Nazario
|PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid, AC Milan
|$160m / £118m
|9.
|Wayne Rooney
|Everton, Manchester United, D.C. United
|$170m / £126m
|8.
|Zlatan Ibrahimovic
|Juventus, Inter, AC Milan, PSG, LA Galaxy, Manchester United
|$190m / £141m
|7.
|Karim Benzema
|Lyon, Real Madrid, al-Ittihad
|$200m / £148m
|6.
|Dave Whelan
|Blackburn Rovers, Crewe Alexandra
|$210m / £155m
|5.
|Kylian Mbappé
|AS Monaco, PSG, Real Madrid
|$250m / £185m
|4.
|Neymar Jr.
|Barcelona, Vissel Kobe
|$455m / £333m
|3.
|David Beckham
|Manchester United, Real Madrid, LA. Galaxy
|$455m / £333m
|2.
|Lionel Messi
|Barcelona, PSG, Inter Miami
|$850m / £629m
|1.
|Cristiano Ronaldo
|Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus, al-Nasszr
|1,2 milliárd dollár / 887 millió font
Forrás: Give me Sport
