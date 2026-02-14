Goal.com
Cristiano Ronaldo góllal tért vissza csapatához, de valami így is félresikerült + videó

Az Al-Nasszr Cristiano Ronaldo góljával szerezte meg a vezetést az Al-Fateh elleni bajnoki mérkőzésen. Az ötszörös aranylabdás portugál három kihagyott mérkőzés után került vissza a szaúdi csapat kezdőcsapatába, és rögtön góllal jelenetkezett.

Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy Ronaldo a klubja meglehetősen csendesre sikeredett téli átigazolási időszaka miatt kezdett sztrájkba, így nem állt csapata rendelkezésére az Al-Rijad és az Al-Ittihad elleni szaúdi élvonalbeli találkozón, illetve az Arkadaggal szembeni Ázsiai Bajnokok Ligája 2-ben rendezett összecsapáson sem.

Ronaldo azonban két hét duzzogás után visszatért az Al-Nasszr kezdőjébe, ráadásul rögtön góllal jelentkezett: a 18. percben Sadio Mané centerezését pofozta be a hálóba.

Azonban Cristiano Ronaldo sem a régi már, a 41 éves támadó hagyományos, siuuu gólöröme közben ezúttal a földre csücsült – eddig ilyenre még nem volt példa a pályafutása során. 

Az ötszörös aranylabdás karrierje 962. gólját szerezte az Al-Fateh ellen, ami azt jelenti, hogy már csak 38 találatra van a hőn áhított 1000 góltól. 

