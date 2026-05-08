Hiába toporzékoltak a románok, a Ferencváros játékosa is bekerült Georghe Hagi válogatott keretébe

A székely-csángó származású, 24 éves Corbu Marius az idei téli átigazolási szezonban, januárban csatlakozott a Ferencvároshoz. A zöld-fehérek sajtóhírek szerint 1,5 millió eurót fizettek a játékjogáért a ciprusi APOEL Nicosiának. A középpályás hamar felvette a ritmust Magyarországon, beilleszkedését követően áprilisban az első góljait is megszerezte az FTC színeiben.

A játékos rendelkezik magyar állampolgársággal, éveken át futballozott a magyar bajnokságban, és korábban nem is titkolta, hogy vonzó lett volna számára a magyar címeres mez. Ennek ellenére a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szigorú jogosultsági szabályai, valamint az a tény, hogy korábban már pályára lépett a román korosztályos válogatottakban, jogilag nem tették lehetővé az országváltást. Hagi mostani meghívójával pedig végleg megnyílt előtte az út a román felnőtt válogatott felé.

A kapitány szakmai döntése azért is figyelemre méltó, mert a román sportsajtó egy része éles kampányt folytatott a ferencvárosi játékos ellen. A felháborodást az váltotta ki, hogy a március 15-i magyar nemzeti ünnep alkalmából a klub által közzétett tartalmakban Corbu piros-fehér-zöld színekben, illetve magyar zászlóval pózolt. A román médiában felerősödtek azok a hangok, amelyek a középpályás válogatottból való száműzését követelték, Gheorghe Hagi azonban a jelek szerint a külső nyomást kizárva, kizárólag a pályán nyújtott teljesítmény alapján hozta meg döntését.

Forrás: Csakfoci

