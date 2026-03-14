Kereszttűzben a Fradi játékosa: a román sajtó nem bocsátja meg a magyar zászlós fotót

Mint ismert, a Ferencváros 2-0-ra győzött a portugál Braga ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjének első meccsén, ahol a ferencvárosiak egy különleges, magyar színekben pompázó mezben léptek pályára 1848. március 15-e alkalmából. A csapat román állampolgárságú játékosára, Marius Corbura valóságos össztűz zúdult Romániában, ugyanis a játékos egy magyar zászlóval a kezében pózolt a klub kampányában.

A helyzet azért különösen kényes, mert a 23 éves játékos épp most kapott meghívót Mircea Lucescu szövetségi kapitánytól a Törökország elleni sorsdöntő vb-pótselejtező bővített keretébe. A román média és a szurkolók nehezen nyelik le, hogy egy leendő román válogatott a magyar nemzeti színekkel pózol, még akkor is, ha ez a klubja hivatalos kampánya volt - írja a csakfoci.hu

A vezető román sportlapok nem finomkodtak. Míg a Gazeta Sporturilor (GSP) a közösségi médiában elszabadult negatív kommentárokat emelte ki, a ProSport egyenesen „érthetetlennek” minősítette a lépést. A tüzet csak szította, hogy az újságírók azonnal előásták Corbu egy 2022-es nyilatkozatát, amelyben elárulta: a magyar szövetség is megkereste, és szívesen játszott volna a magyar válogatottban, de ez végül meghiúsult. A helyi sajtó ezt most egyértelmű bizonyítékként kezeli arra, hogy a csángó származású futballista szíve nem a román trikolórhoz húz. 

A legélesebb kritikát a Golazo publicistája, Cristian Geambașu fogalmazta meg, aki óriási hibának nevezte az esetet. Kíméletlen véleménycikkében úgy fogalmazott: „Nincs szükségünk olyanokra, akik Magyarországról vagy Olaszországról álmodnak, majd amikor ott nem kellenek, hirtelen eszükbe jut az anyaország.”

