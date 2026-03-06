Goal.com
A Ferencváros új igazolására is számíthat a román szövetségi kapitány

Corbu Máriusz bekerült a román válogatott előzetesen meghirdetett névsorába.

A román nemzeti csapat szövetségi kapitánya, Mircea Lucescu által összeállított lista nem egyezik meg a végleges kerettel, illetve csak az idegenlégiósokat tartalmazza. Mindenesetre az itt szereplő játékosok bekerülhetnek a világbajnoki pótselejtező keretébe. 

Románia előbb március 26-án Törökországhoz látogat, ha pedig itt győzni tud, akkor az ág döntőjében a Szlovákia-Koszovó kettős nyertesével csap össze a világbajnoki szereplésért. 

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, a csángó származású, magyar és román állampolgársággal is rendelkező Corbu télen igazolt a Ferencvároshoz. 

Az FK Csíkszereda akadémiáján nevelkedett középpályás végigjárta a román korosztályos nemzeti együtteseket, míg 2022-ben elfogadta a felnőtt válogatott meghívóját. Igaz, akkor végül nem lépett pályára. 

Bár a magyar és a székely válogatottságra is nyitott, előbbihez a FIFA szabályainak értelmében az ötből még három évet Magyarországon kellett volna töltenie, amit nem szeretett volna kivárni. 

