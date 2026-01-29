A BL-blama lépésre kényszerítheti Pérezt: 100 millióért igazolhat védőt a Real Madrid

A Real Madrid lemaradt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutást érő automatikus helyről, miután idegenben meglepetésvereséget szenvedett José Mourinho csapatától. A kudarc azt jelenti, hogy a királyi gárdának két plusz mérkőzést kell megvívnia a legjobb 16 közé jutásért, a következő körben pedig a Bodø/Glimt vagy ismét a Benfica lehet az ellenfele.

A vereség – a beszámolók szerint – az átigazolási piacon is cselekvésre késztette a madridiakat. Florentino Pérez klubelnök elsősorban a védelem megerősítését tartja sürgetőnek, különösen a vezéregyéniségének hiánya miatt.

A Fichajes információi szerint a Real Madrid „kétségbeesetten” szeretne javítani védősorán, ezért akár 100 millió eurót is hajlandó lenne kifizetni a Tottenham argentin védőjéért, Cristian Romeróért. A világbajnok hátvédet ideális erősítésnek tartják a Bernabéuban, ám egyelőre kérdéses, hogy a Spurs hajlandó-e megválni egyik kulcsemberétől a téli átigazolási időszak hajrájában.

A jelentés ugyanakkor azt állítja, hogy a Real Madrid bízik abban: Romero esetleges vágyálma, hogy a Bernabéuban futballozzon, döntő szerepet játszhat az üzlet létrejöttében, és segítheti Pérez tárgyalásait az észak-londoni klubbal.

Romero azonban augusztusban hosszú távra elkötelezte magát a Tottenham mellett: 2029-ig szóló új szerződést írt alá, így a klub nincs kényszerhelyzetben, hogy megváljon attól a játékostól, akit csapatkapitánnyá is kinevezett.

A védőt korábban az Atlético Madriddal is szóba hozták, végül azonban akkor a maradás mellett döntött.