A Benfica 4–2-es győzelme a Real Madrid felett nemcsak a tabella élmezőnyét forgatta fel, hanem felszínre hozott feszültségeket is a királyi gárda öltözőjében. José Mourinhoék viszont ünnepelnek.

Trubin gólja és a lisszaboni matek

A mérkőzés legbizarrabb jelenete a 98. percben jött el, amikor a Benfica ukrán kapusa, Anatoliy Trubin egy fejesgóllal sokkolta a Madridot, biztosítva ezzel csapata számára a 24. helyet és a továbbjutást. José Mourinho, a hazaiak mestere a Movistarnak elismerte: a kispadon ők maguk is elszámolták a gólkülönbséget.

„Azt hiszem, megérdemeltük, tényleg megérdemeltük. Amikor az utolsó cseréket végrehajtottam, azt mondták nekem, az eredmény elég, szóval zárjuk le az ajtót. Néhány másodperccel később szóltak, hogy kell még egy gól, de már nem tudtam többet cserélni. Ez volt a szerencsepont, hogy szabadrúgást kaptunk, ami lehetővé tette, hogy felküldjük a ’nagyfiút’ [Trubint].”

A hős kapus, Trubin is értetlenül állt az események előtt:

„Nem tudtam, mire van szükségünk. Aztán láttam, hogy mindenki azt mondja, menjek fel. Láttam az edzőnket is, így felmentem a tizenhatoson belülre, és... nem is tudom, mit mondjak. Őrült pillanat. Nem vagyok hozzászokva a gólszerzéshez. 24 éves vagyok, és ez az első alkalom. Hihetetlen.”

Arbeloa: „A felelősség abszolút az enyém”

A Real Madrid kispadján Álvaro Arbeloa élete egyik legnehezebb estéjét élte át. A vereséggel a Madrid kicsúszott az első nyolcból, így rájátszásra kényszerül. Arbeloa a sajtótájékoztatón nem kerestett kifogásokat, és visszautasította azokat a felvetéseket, miszerint a támadók nem védekeztek eleget.

„Nem tudtunk felnőni ahhoz, amihez kellett volna. Ahhoz, hogy megnyerd ezeket a meccseket, sok mindent jól kell csinálnod, nem csak egyet, és 90 percen keresztül kell tenned. Ha az a következtetésük, hogy a mai meccs azért lett ilyen, mert a két elülső játékos nem futott eleget, azzal egyáltalán nem értek egyet.”

Arbeloa hangsúlyozta, hogy a vereség oka a taktikai utasítások végrehajtásának hiánya volt:

„Tisztában voltam az ellenfél szintjével, a hangulattal és az edzővel, aki velünk szemben állt. Elmondtam a játékosoknak, de nyilvánvalóan nem tudtam átadni nekik, mit akarok tőlük a pályán. Amikor a dolgok nem működnek, a felelősség mindig és teljes mértékben az enyém. A többi pedig köztem és José között marad.”

Mbappé: „Ez nem bajnokcsapathoz méltó”

A mérkőzésen duplázó, és ezzel már 13 BL-gólnál járó Kylian Mbappé sokkal keményebben fogalmazott. A francia támadó szerint a probléma nem taktikai, hanem mentális természetű.

„Ez nem a minőségről és nem a taktikáról szól. Arról szól, hogy több vágy legyen benned, mint az ellenfélben. Látható volt, hogy a Benficának mindene ezen múlt, nálunk viszont nem lehetett ezt látni, és ez probléma. Nem vagyunk következetesek a játékunkban. Meg kell oldanunk. Nem tehetjük meg, hogy egyik nap megy, a másikon nem. Egy bajnokcsapat nem csinál ilyet.”

Mbappé hozzátette, hogy a vereség jogos, mert a csapat „elfelejtett” megérkezni a mérkőzés elejére:

„A futballban a meccsek a 0. percben kezdődnek, nem a 45.-ben, így a vereség megérdemelt. Nem mondhatom, hogy nem az, mert nem játszottunk jól a győzelemhez.”

Valverde: A kapitányi önkritika

A csapatkapitány, Fede Valverde a „leeresztést” nevezte meg a 4–2-es zakó fő okaként.

„Jól játszottunk az első gólunkig, utána viszont ellazultunk. A Benfica remek csapat, jól védekeztek, és amikor támadtak, nagy veszélyt jelentettek ránk.”

„Önkrtikusnak kell lennünk, felelősséget kell vállalnunk azért, amit a pályán tettünk. Nem szabad senkit sem hibáztatnunk. Végül a játékosoknak kell megmutatniuk az arcukat a pályán, és ma nem azt tettük, amit kellett volna.”

Mi vár most a Real Madridra?

A sors fintora, hogy a pénteki sorsoláson a Madrid akár újra megkaphatja a Benficát, vagy szembejöhet az Inter is a legjobb 16 közé jutásért.

A bajnokságban vasárnap a Rayo ellen lép pályára a Madrid, hogy folytassák a bajnoki versenyfutást, amelyben jelenleg 1 pont hátránnyal állnak a listavezető Barcelona mögött.