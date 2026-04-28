Megvan a Chelsea új edzőjelöltje! Már a tárgyalások is megkezdődtek a Premier League sztármenedzserével

Liam Rosenior alig négy hónapig tartó, kérészéletű regnálása után a Chelsea ismét válaszút elé került. Bár a csapatot ideiglenesen Calum McFarlane irányítja – aki nem mellesleg FA-kupa-döntőbe vezette a „Kékeket” a Leeds United legyőzésével –, a háttérben egy ötfős sportigazgatói különítmény dolgozik a végleges megoldáson. A cél egyértelmű: olyan szakember kell, aki rendelkezik Premier League-tapasztalattal vagy elit szintű bizonyítvánnyal.

Iraola az első számú jelölt?

A legfrissebb hírek szerint a londoniak már felvették a kapcsolatot a Bournemouth-tól távozó Andoni Iraola környezetével. A spanyol szakember iránti érdeklődés nem véletlen, hiszen az előző szezonban a kilencedik helyre kormányozta a „Cseresznyéseket”, és stílusa jól illeszkedne a BlueCo hosszú távú projektjébe. Érdekesség, hogy Iraola neve már korábban is felmerült a Chelsea-nél, mint lehetséges opció, és úgy tűnik, a klub mostanra szánta el magát a konkrét lépésekre.

Iraola azonban a rá jellemző profizmussal hárítja a jövőjét firtató kérdéseket:

„Nem, azt hiszem, elmondtam, amikor bejelentettem, hogy nem folytatom itt: számomra most a Bournemouth a legfontosabb. [...] A tisztelet jeleként a Bournemouth felé nem beszélhetek most a jövőmről, mert nem ez az, ami a szurkolókat foglalkoztatja.”

Marco Silva és a „Premier League-faktor”

A Chelsea döntéshozói között teljes az egyetértés abban, hogy a Fulham menedzsere, Marco Silva is alkalmas lenne a feladatra. Silva szerződése két hónap múlva lejár, így az ő megszerzése is viszonylag gördülékeny lehetne. Mellette Xabi Alonso neve is felmerült, míg a korábban emlegetett Cesc Fàbregas esetében továbbra is kérdéses, hogy készen áll-e egy ekkora ugrásra a Como kispadja után. A Porto sikerkovácsa, Francesco Farioli viszont kategorikusan elzárkózott: a „Kékek” megkeresése esetén is maradna Portugáliában.

Merson szerint vége a nagynevek korszakának

A klub korábbi legendája és szakértője, Paul Merson borúlátóan látja a helyzetet. Úgy véli, a Chelsea jelenlegi modellje már nem vonzó a világklasszis edzők számára.

„Szerintem a Mourinho-k, Conte-k, Tuchel-ek és Ancelotti-k korszaka lejárt – azoké a top-top menedzsereké, akikért a klub volt hálás, hogy náluk dolgoznak. Most olyan edzőket keresnek majd, akik lesznek hálásak azért, hogy a Chelsea-t irányíthatják.”

Merson hozzátette, aggasztó statisztika, hogy a bajnokság egyik legfiatalabb keretét szinte minden mérkőzésen lefutják az ellenfelek, így a leendő menedzserre embert próbáló feladat vár.

Nincs kapkodás

Annak ellenére, hogy a tárgyalások zajlanak, a Chelsea vezetősége leszögezte: a szezon végéig nem jelentenek be új vezetőedzőt. McFarlane élvezi a bizalmat az idény hátralévő részében, ami időt hagy a sportigazgatóknak, hogy alaposan megfontolják, ki legyen az a stratégiai vezető, aki végre stabilitást hoz a Stamford Bridge-re.

