Como 1907 v Torino FC - Serie A
Orbán Levente

„Butaság lenne most erre gondolni” – lehűtötte a kedélyeket a Chelsea kiszemeltje

Cesc Fábregas, a Como vezetőedzője cáfolta a pletykákat, miszerint ő veheti át a Chelsea irányítását. A spanyol szakember lehetséges londoni visszatérése az olasz klub elnökének sejtelmes nyilatkozata után került a figyelem középpontjába.

„Szabad az út” Fabregas előtt

A múlt pénteki sajtótájékoztatóján a Como elnöke, Mirwan Suwarso indította el Cesc Fabregas jövőjéről szóló találgatásokat, amikor úgy fogalmazott, “ha a Chelsea-hez szeretne menni, szabadon távozhat”. A hírek szerint a londoni klub első számú célpontja Liam Rosenior menesztését követően a vezetőedzői posztra Fabregas, aki jelenlegi csapatánál sikeres és látványos játékkal hívta fel magára a figyelmet.

Nem aktuális a kérdés

Suwarso meglepő nyilatkozata hamar elterjedt, nem tartott sokáig, hogy magát Fabregast is megkérdezzék a kijelentése kapcsán:

„Eddig nem is hallottam az elnök nyilatkozatát. Egyelőre csak a Comonál folytatott munkámra koncentrálok.”

A Como vezetőedzője a vasárnapi, Genoa elleni 2-0-ra megnyert mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján egyértelműen eltávolodott a Chelsea-vel kapcsolatos pletykáktól:

„Nincs mit mondani erről, butaság lenne most erre gondolni."

Forrás: Mundo Deportivo

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

