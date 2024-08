Bognár György odaszúrt egyet a Ferencvárosnak a ZTE elleni vesztes meccs után

A Paks halasztani akart, azonban nekik nem engedélyezett ilyen kérést az MLSZ.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Konferencia-liga-selejtezőben is érdekelt Paksi FC az NB I. harmadik fordulójában 3-1-es vereséget szenvedett a Zalaegerszeg vendégeként. Bognár György vezetőedző elismerte, hogy nem a magyar bajnokság aktuális fordulójára helyezték a hangsúlyt.





„Számítottunk rá, hogy ma tompábbak leszünk, ezért sok friss játékost tettünk a csapatba. Ki kell mondani, a keddi Konferencia-liga visszavágó mérkőzést fontosabbnak tartjuk, mint a mait tartottuk. Jól jött volna egy pihenőnap, de ha ez a program, akkor játszunk. Gratulálnunk kell a Zalaegerszegnek, sokkal frissebbek voltak. Sok helyezkedési hibánk volt, nem voltunk frissek elöl. Passzív nyomást tudtunk csak gyakorolni, de nem a játékosok akaratával volt a baj. Mentálisan most azon vagyunk, hogy a keddi összecsapásunkon eredményesen legyünk túl - értékelt a magyar szakember, majd a Ferencvárosról is szót ejtett, akik a Bajnokok Ligája-selejtezőben is érdekeltek. - A szélen játszók sem voltak aktívak, eljutott hozzájuk a labda, ám az tőlük nem nem ment be középre. Nem volt súlya a játékunknak sem elöl, sem hátul. Jól jött volna most egy hét szünet, hogy keddre teljesen rendben legyünk, de úgy látszik, Magyarországon csak a Ferencvárosnak lehet halasztani…”

A Paks halasztási kérését a ZTE vezetőedzője, Márton Gábor is megerősítette. Elmondása szerint ők nem állták útját a kérésnek.

„Örülök, leginkább annak, hogy jó és eredményes is volt a játékunk, úgyhogy megérdemelten győztünk. Nem szeretnék telhetetlen lenni, de sok helyzetünk volt még, további gólokat szerezhettünk volna. A Paks halasztani akart, mi segítettünk volna neki, ám a szövetség nem engedélyezte" - vélekedett Márton Gábor.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Bognár odaszúrt egyet a Ferencvárosnak. Korábban kifejtette, hogy kizárt dolognak tartja, hogy egyszer az FTC vezetőedzője legyen, szerinte a szertárossal is hasonló eredményeket érne el a kilencedik kerületi alakulat. A tavalyi szezonban az egyenlőtlen pénzügyi feltételekre is kitért a magyar szakember. Még áprilisban a ferencvárosi győzelemmel végződő mérkőzésük után elmondta: "Szerintem segíteni kéne a játékvezetőnek a Ferencvárost abban, hogy BL-csoportkörbe jusson, mert ha idejön a Klaksvík, meg idejön az Olympiacos, akkor a fetrengéseket ott nem díjazzák."

Forrás: Nemzeti Sport, paksifc.hu