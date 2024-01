Bognár György: "Még a szertárossal is elérné ezeket az eredményeket a Ferencváros!"

"Nagyon fáj Kubatovnak a második hely!"

Bognár György volt a TV13, azaz a XIII. kerület helyi csatornáján futó Sporttárs című műsor vendége.

Hegyi Iván műsorvezető rögtön azzal a felütéssel kezdte az adást, hogy nem lenne-e Bognár a Vasas trénere, hogy feljuttassa az angyalföldieket az NB I-be.

"Nem hiszem, hogy rajtam múlna, nagyon jó körülmények és játékoskeret van a Vasasban, én az idei szezonban még mindig azt tippelem, hogy feljutó lesz, nélkülem is" - felelte a Paks trénere Hegyinek, utóbbi szerint viszont ez könnyebb feladat lenne, mint jelenlegi csapatát az első helyre vinni az OTP Bank Ligában.

"Ez kétségtelen. Ez egy kivételes alkalom most, hogy mi a bajnokság első helyén telelünk, ez egyáltalán nem a realitás. A lehetőségeket figyelembe véve, akár gazdasági, akár szakmai, a Fradinak kellene az elsőnek lenni" - értett egyet Bognár, aki szerint nem ő, hanem a játékosok jelentik a különbséget a többi együttessel szemben.

"A Paks egy nagyon összetartó közeg, már előtte is az volt, mielőtt én odamentem. Nagyon befogadóak, két-három nap alatt be lehet illeszkedni, tárt karokkal várnak mindenkit, nincsenek előítéletek. Egy csomó olyan játékos van nálunk, akin másutt már túlléptek, lemondtak róla, Haraszti Zsolt pedig az elmúlt közel húsz évben összevadászta mindig azokat, akik Pakson megújulnak, és nem elsősorban csak szakmailag, mentálisan is jól válogat" - árulta el a tolna vármegyeiek titkát Bognár.

A beszélgetés egy pontján aztán ismét a Ferencvárossal való versenyfutás került szóba, na meg az, mi lenne, ha Bognár a bajnoki címvédő edzője lenne.

"Kizárt dolog" - vágta rá rögtön a Paks trénere, aki szerint Kubatovnak nagyon fáj a második hely, s szerinte nem csak vele, hanem még a szertárossal is hozná ezeket az eredményeket a Ferencváros.

"A nemzetközi szint az más, a Fiorentina ellen is láttuk, főleg az első mérkőzésen. Igaz, hogy 2-2 lett, ami szenzációs eredmény, szurkoltam is nagyon a Fradinak, hogy maradjon is az a vége, de mikor a Fiorentina behozta a négy kezdőjátékosát, akkor egészen más szintű futballt játszottak" - tette hozzá Bognár, aki szerint fontos a magyar futballnak, hogy tavasszal is van csapat a nemzetközi porondon.

A teljes beszélgetés: