A Bayern a “Ribéry-szabály” miatt nem engedi el Olisét még 200 millió euróért sem

A mai futballban ritka, hogy egy csapat ellen tudjon állni egy-egy mesés szaúdi vagy angol ajánlatnak, amikor bejelentkeznek egy nélkülözhetetlen játékosért, ám a Bayern Münchennél már régóta “szabály”, hogy a legfontosabb játékosok még elképesztő ajánlatok esetén sem váltanak.

Ezt támasztotta alá Karl-Heinz Rummenigge, a bajorok korábbi elnöke, amikor arról kérdezték, a Liverpool állítólag 200 millió eurót sem sajnálna Oliséért, akit Szalah helyettesének képzelnek el a Mersey-partján. Rummenigge szerint 2009-ben a Chelsea Franck Ribéryt szerette volna leigazolni akkori világrekord összegért, ám nemet mondtak az akkor a Carlo Ancelotti által irányított Kékeknek:

“2009-ben egy elképesztő ajánlatot kaptunk a Chelsea-től Franck Ribéryért. Abban az időben ez egy új világrekordot jelentő átigazolási díj lett volna” - emlékezett vissza a legendás sportvezető.

Abban az időben Cristiano Ronaldo tartotta a csúcsot, amikor a Real Madrid 94 millió eurót fizetett a Manchester Unitednek a portugál játékjogáért. Amikor a Chelsea ajánlata az asztalra került, a müncheniek vezérkara összeült:

”Bementem az akkori pénzügyi igazgatónkhoz, Karl Hopfnerhez, valamint Uli Hoeneß-hez ezzel az ajánlattal. Két órán keresztül vitatkoztunk, próbáltuk kitalálni, mit kezdjünk vele. Azon a napon meghoztunk egy alapvető döntést: a jövőben soha nem adunk el olyan játékost, aki hiányozna nekünk a pályáról”.

Ez a döntés azóta is alapként szolgál a Bayernnél. A klub stabil pénzügyi helyzete lehetővé teszi, hogy a szakmai érdekek felülírják az anyagi hasznot:

”Ez az íratlan szabály, a mai napig érvényben van. Egy olyan játékos esetében, mint Olise, nincs az az árcédula, amitől megremegne a lábunk”.

Úgy tűnik valóban él ez a “Ribéry-szabály” a bajoroknál, ugyanis a csapat sportigazgatója, Max Eberl is kizárta Michael Olise klubváltását, aki élete szezonját futja: a Bayern München francia támadója idén 47 meccsen 20 gólt szerzett és 26 gólpasszt osztott ki, és a Paris Saint-Germain elleni BL-elődöntő odavágóján is gólt lőtt.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.