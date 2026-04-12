Eberl „nemet mondott” az érdeklődőknek

A Sky Germanynek adott legutóbbi interjújában a Bayern München sportigazgatóját, Max Eberlt kérdezték Michael Olise jövőjéről, miután számos pletyka látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy a francia játékos Real Madridba vagy a Liverpoolba igazol a nyáron:

Az 52 éves szakembert arról kérdezték, lát-e esély a szélső távozására, így válaszolt:

„Nem, egészen egyszerűen: nem. Teljesen kizárt, hogy eligazoljon.”

A Real Madrid hatalmas ajánlattal állt elő

A Real Madrid mutatta Olise iránt a legnagyobb érdeklődést, egyesek szerint a spanyol klub elnöke, Florentino Pérez akár egészen elképesztő összegű ajánlatot is hajlandó lett volna jóváhagyni. Felmerült, hogy a Real Madrid akár 165 millió eurót is kész lett volna fizetni Olise szerződtetéséért. Sajtóértesülések szerint azonban a Bayern München vezetősége még az ilyen csillagászati összegek hallatán se fontolja meg a francia játékos eladását.

Hosszú távú projekt Münchenben

A müncheni csapat sportigazgatója, Eberl kiemelte, a klub Olise-t a Vincent Kompany vezetésével épülő keret alapkövekének tekinti.

„Hosszú távú terveink vannak. Michael nagyon jól érzi magát a csapatnál. Úgy gondolom, hogy a csapat hosszabb távon is nagyon sikeres lehet”

A Bayern vezetője azt is elmondta, hogy a klub pályán nyújtott teljesítménye fogja meghatározni, képesek-e megtartani az ilyen sztárokat. Hozzátette:

„Ha így játszunk, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy Michael sokáig nálunk maradjon.”

Forrás: Fabrizio Romano - Facebook, GOAL

