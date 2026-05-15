A spanyol élvonalban válthat csapatot a Barcelona magyarja

Egyre jobban kikristályosodik a Yaakobishvil-testvérek jövöje. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a spanyol harmadosztályban szereplő Tenerifében kölcsönben szereplő, egyébként a La Ligában szereplő Girona 21 éves magyar hátvédje, Yaakobishvili Antal a nyáron hazatérhet, ugyanis komolyan figyelemmel kísérik helyzetét NB I-es klubok.

Benne van a pakliban, hogy ez a sors várhat Antal testvérére, Áronra is, aki a spanyol másodosztályú FC Andorra együttesében szerepel a Barcelona kölcsönjátékosaként. Januárban arról írtunk, a katalánok elégedettek Yaakobishvili Áron andorrai kölcsönjátékával, és akár a következő szezontól kerettag lehet Hansi Flick csapatában, azóta viszont kiszorult csapatának kapujából, legutóbb február közepén játszott tétmeccsen az Almería ellen. Márciusban Marco Rossi pedig a magyar válogatottba is meghívta a fiatal kapust, a Görögország elleni meccsen a kispadon kapott helyet. Azóta kiderült, újra helyet kapott a nemzeti csapat keretébe, ugyanis meghívót kapott Marco Rossitól a Finnország és Kazahsztán elleni mérkőzésekre.

A Nemzeti Sport arról ír, Yaakobishvili Áron kevés játéklehetősége és az FC Andorrától való távozása között van összefüggés. A lap szerint a jelenleg a Transfermarkt által 3 millió euróra taksált kapusért kapott már korábban a Barcelona 6 milliós ajánlatot is, ami azt mutatja, van kereslet az utánpótlás-válogatott kapus iránt, és akár a spanyol élvonalban is megragadhat a következő szezontól.

