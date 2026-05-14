Az NB I-ben folytathatja a Girona magyar hátvédje

Yaakobishvili Antal az MTK Budapest akadémiáján nevelkedett, majd 2017-ben, mindössze 13 évesen Spanyolországba szerződött: az Atlètic Sant Just FC után 2021-ben került a katalán Gironához, ahol az első csapatban is lehetőséget kapott.

A 21 éves hátvéd debütált a spanyol La Ligában és a Bajnokok Ligájában, összesen öt alkalommal öltve magára a Girona mezét. A játékos Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, aki korábban már a felnőtt válogatott keretébe is behívta a fiatal védőt.

A folyamatos játéklehetőség érdekében a Girona az elmúlt időszakban többször is kölcsönadta a játékost, 2025 nyarán a másodosztályú FC Andorra együtteséhez került, 2026 januárjában pedig a harmadosztályú CD Tenerife szerezte meg a tavaszi szezonra. A jelenlegi idényben eddig összesen tíz találkozón kapott lehetőséget, ám a nyáron vissza kell térnie anyaklubjához, a Gironához.

Bár Yaakobishvilit 2028-ig érvényes szerződés köti a spanyol elitklubhoz, a jövője egyelőre kérdéses. Spanyol források szerint a Girona szakmai stábja és a vezetőség még mérlegeli, hogy egy újabb kölcsönszerződéssel, vagy esetleg egy végleges eladással járnának-e jobban.

Itt jönnek képbe az NB I-es klubok, amelyek számára vonzerőt jelenthet egy olyan fiatal, magyar válogatott szintű védő, aki topligás rutinnal rendelkezik. Az Öltözőn Túl szerint több magyar elsőosztályú klub is figyelemmel kíséri a bekk helyzetét, így esély mutatkozik rá, hogy a következő szezonban Yaakobishvili Antal hazatér.

Antal testvére, Yaakobishvili Áron is külföldön futballozik, ő az FC Andorra kapusa a Barcelona kölcsönjátékosaként. Januárban arról írtunk, a katalánok elégedettek Yaakobishvili Áron kölcsönjátékával, és akár a következő szezontól kerettag lehet Hansi Flick csapatában, azóta viszont kiszorult csapatának kapujából, legutóbb február közepén játszott tétmeccsen az Almería ellen. Márciusban Marco Rossi pedig a magyar válogatottba is meghívta a fiatal kapust, a Görögország elleni meccsen a kispadon kapott helyet.

