A válogatott március 28-án Szlovéniát, majd március 31-én Görögországot fogadja a Puskás Aréna stadionban.

Újoncok és kiválasztási szempontok

Az újoncok között szerepel Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás. Rossi hangsúlyozta, hogy a meghívók mögött tudatos szakmai döntések állnak:

„Szűcs dinamikus és technikás játékos, Csingernél pedig azt látjuk, hogy folyamatosan jó színvonalon teljesít. Ezek javítható, fejleszthető játékosok, és szeretnénk segíteni őket ebben.”

A kapitány kiemelte, hogy a kerethirdetésnél továbbra is kulcsszerepet játszik a nemzetközi tapasztalat, a fizikalitás és a játék intenzitása:

„Meg kell legyenek azok a fizikai sajátosságok, amelyek elsődlegesek nemzetközi szinten. Emellett technikai és taktikai elvárásaink is vannak.”

Dibusz még nincs kész, Yaakobishvili lehetőséget kap

A kapusposzton fontos döntés született: Dibusz Dénes ezúttal kimaradt a keretből.

„Úgy gondolom, Dibusz még nincs csúcsformában. Röviddel a visszatérése után nem adottak a feltételek, hogy számítsunk rá.”

Helyette visszatér Tóth Balázs, míg Yaakobishvili meghívása egyértelműen a jövő építését szolgálja.

Tanulságok a selejtezőkből: védekezés a fókuszban

A világbajnoki selejtezők kudarca után Rossi egyértelműen kijelölte a fejlődés irányát:

„Javulnunk kell, különösen a védekező fázisban, főleg amikor mélyen kell védekeznünk.”

A kapitány ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a védekezés fejlesztése nem jelent defenzív futballt:

„Nem azért dolgozunk ezen, mert védekezni akarunk, hanem hogy amikor szükséges, szervezetten és hatékonyan tudjunk reagálni.”

Kevés idő, nagy elvárások

A válogatott egyik állandó problémája az időhiány, amelyet Rossi sem kerülhet meg:

„Az időhiány minden válogatott átka. Néhány nap alatt kell felkészülni, miközben a játékosok a klubjaikból érkeznek.”

Ennek ellenére a szakmai stáb a rövid összetartások alatt is igyekszik taktikai stabilitást kialakítani, különösen a védekezés szervezettségében.

Visszatérők és egyéni történetek

A keretbe visszatér Schön Szabolcs is, akinek pályafutása kapcsán Rossi őszintén beszélt:

„Amikor alacsonyabb szintű bajnokságban játszott, kikerült a radarunkról. Most viszont újra bizonyított, és ezért kapott meghívót.”

A kapitány külön kitért arra is, hogy a játékosok karrierdöntései jelentősen befolyásolják válogatottsági esélyeiket.

Fiatalok védelme és realitás

Az utánpótlásból érkező tehetségek kapcsán – például Kovács Bendegúz esetében – Rossi óvatosságra intett:

„Ne hype-oljátok túl a fiatalokat. Adjunk nekik időt, hogy az első csapatban is bizonyítsanak.”

A kapitány egyértelművé tette: a válogatottság alapfeltétele az első csapatban nyújtott stabil teljesítmény.

Támadójáték: Sallai szerepe és Varga fontossága

A támadósor kapcsán Rossi kiemelte Varga Barnabás szerepét:

„Ő az egyedüli középcsatár, akire jelenleg csukott szemmel számíthatunk nemzetközi szinten.”

Sallai Roland posztját illetően pedig világos irányt jelölt ki:

„Sallai szélső támadó. Úgy szeretnénk használni, ahogyan a klubjában is játszik.”

A közös cél változatlan

A kapitány és a játékosok közötti kapcsolat továbbra is stabil, amit Szoboszlai Dominik korábbi nyilatkozata is alátámaszt. Rossi szerint ez a bizalom pluszt adhat a pályán, de a legfontosabb cél változatlan:

„A rövid távú cél, hogy a felkészülési mérkőzéseken jól teljesítsünk. A legfontosabb pedig mindig az, hogy büszkévé tegyük a magyarokat.”

A válogatott jövő hétfőn kezdi meg a közös munkát Telkiben, és ezzel hivatalosan is elindul az új ciklus – új nevekkel, de változatlan elvárásokkal.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.