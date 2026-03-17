Horváth Róbert Gábor

Rossi: „Most az a célunk, hogy büszkévé tegyük a magyarokat” – újoncokkal és új hangsúlyokkal indul a válogatott

Marco Rossi kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott márciusi keretét, amely nemcsak neveiben, hanem üzenetében is új ciklus kezdetét jelzi. A szövetségi kapitány három újoncnak szavazott bizalmat, miközben több visszatérő játékos is helyet kapott a keretben, amely a közelgő felkészülési mérkőzések mellett már az őszi Nemzetek Ligájára épül.

A válogatott március 28-án Szlovéniát, majd március 31-én Görögországot fogadja a Puskás Aréna stadionban.

Újoncok és kiválasztási szempontok

Az újoncok között szerepel Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás. Rossi hangsúlyozta, hogy a meghívók mögött tudatos szakmai döntések állnak:

„Szűcs dinamikus és technikás játékos, Csingernél pedig azt látjuk, hogy folyamatosan jó színvonalon teljesít. Ezek javítható, fejleszthető játékosok, és szeretnénk segíteni őket ebben.”

A kapitány kiemelte, hogy a kerethirdetésnél továbbra is kulcsszerepet játszik a nemzetközi tapasztalat, a fizikalitás és a játék intenzitása:

„Meg kell legyenek azok a fizikai sajátosságok, amelyek elsődlegesek nemzetközi szinten. Emellett technikai és taktikai elvárásaink is vannak.”

Dibusz még nincs kész, Yaakobishvili lehetőséget kap

A kapusposzton fontos döntés született: Dibusz Dénes ezúttal kimaradt a keretből.

„Úgy gondolom, Dibusz még nincs csúcsformában. Röviddel a visszatérése után nem adottak a feltételek, hogy számítsunk rá.”

Helyette visszatér Tóth Balázs, míg Yaakobishvili meghívása egyértelműen a jövő építését szolgálja.

Tanulságok a selejtezőkből: védekezés a fókuszban

A világbajnoki selejtezők kudarca után Rossi egyértelműen kijelölte a fejlődés irányát:

„Javulnunk kell, különösen a védekező fázisban, főleg amikor mélyen kell védekeznünk.”

A kapitány ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a védekezés fejlesztése nem jelent defenzív futballt:

„Nem azért dolgozunk ezen, mert védekezni akarunk, hanem hogy amikor szükséges, szervezetten és hatékonyan tudjunk reagálni.”

Kevés idő, nagy elvárások

A válogatott egyik állandó problémája az időhiány, amelyet Rossi sem kerülhet meg:

„Az időhiány minden válogatott átka. Néhány nap alatt kell felkészülni, miközben a játékosok a klubjaikból érkeznek.”

Ennek ellenére a szakmai stáb a rövid összetartások alatt is igyekszik taktikai stabilitást kialakítani, különösen a védekezés szervezettségében.

Visszatérők és egyéni történetek

A keretbe visszatér Schön Szabolcs is, akinek pályafutása kapcsán Rossi őszintén beszélt:

„Amikor alacsonyabb szintű bajnokságban játszott, kikerült a radarunkról. Most viszont újra bizonyított, és ezért kapott meghívót.”

A kapitány külön kitért arra is, hogy a játékosok karrierdöntései jelentősen befolyásolják válogatottsági esélyeiket.

Fiatalok védelme és realitás

Az utánpótlásból érkező tehetségek kapcsán – például Kovács Bendegúz esetében – Rossi óvatosságra intett:

„Ne hype-oljátok túl a fiatalokat. Adjunk nekik időt, hogy az első csapatban is bizonyítsanak.”

A kapitány egyértelművé tette: a válogatottság alapfeltétele az első csapatban nyújtott stabil teljesítmény.

Támadójáték: Sallai szerepe és Varga fontossága

A támadósor kapcsán Rossi kiemelte Varga Barnabás szerepét:

„Ő az egyedüli középcsatár, akire jelenleg csukott szemmel számíthatunk nemzetközi szinten.”

Sallai Roland posztját illetően pedig világos irányt jelölt ki:

„Sallai szélső támadó. Úgy szeretnénk használni, ahogyan a klubjában is játszik.”

A közös cél változatlan

A kapitány és a játékosok közötti kapcsolat továbbra is stabil, amit Szoboszlai Dominik korábbi nyilatkozata is alátámaszt. Rossi szerint ez a bizalom pluszt adhat a pályán, de a legfontosabb cél változatlan:

„A rövid távú cél, hogy a felkészülési mérkőzéseken jól teljesítsünk. A legfontosabb pedig mindig az, hogy büszkévé tegyük a magyarokat.”

A válogatott jövő hétfőn kezdi meg a közös munkát Telkiben, és ezzel hivatalosan is elindul az új ciklus – új nevekkel, de változatlan elvárásokkal.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Default
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
