Forrnak az indulatok Barcelonában, Laportáék harcba szállnak a FIFA-val!

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Raphinha a Franciaország elleni orlandói felkészülési mérkőzés félidejében kért cserét, miután fájdalmat érzett a lábában. Később a Barcelona hivatalos oldalán jelentette be, hogy a brazil támadó combhajlító-sérülést szenvedett, és 5-6 hétre kidőlt.
A Barcelona nem hagyja annyiban Raphinha sérülését
A Barcelonánál komoly felháborodást váltott ki Raphinha sérülése, a Mundo Deportivo információi szerint a katalán klub komoly lépésre készül a FIFA ellen, amiért hosszú hetekre elveszítették a brazil szélsőt. Joan Laportáék elfogadhatatlannak tartják, hogy egy több ezer kilométerre rendezett, tét nélküli meccsen sérüljön meg az egyik legfontosabb játékosuk.
Járhat pénz, de sovány vigasz
Sport szakmai szempontból ez komoly érvágás Barcelona számára, ugyanakkor a katalánok anyagi kompenzációt kapathat a FIFA erre a célra kitalált Klubvédelmi Programjának keretein belül (FIFA Club Protection Programme). Ez a rendszer kártérítést biztosít azoknak a kluboknak, amelyek játékosai válogatott szereplés közben sérülnek meg, és legalább 28 napig nem bevethetők.
Mivel Raphinha várhatóan öt hétre esik ki, a FIFA-nak fizetnie kell. A GOAL angol kiadása szerint a Barcelona nagyjából 144 ezer eurót (kb. 125 ezer font / 166 ezer dollár) kaphat kárpótlásként. A klub vezetése azonban ezt inkább aprópénznek tartja, hiszen aligha ellensúlyozza egyik legfontosabb játékosuk kiesését a szezon legfontosabb szakaszában.
Raphinha az idény legfontosabb szakaszát hagyja ki
A legsúlyosabb következmény, hogy Raphinha kihagyja a Bajnokok Ligája negyeddöntőjét. Biztosan nem játszik az Atlético Madrid elleni párharc egyik mérkőzésén sem (április 8. és 14.). Ha a Barcelona továbbjut, az elődöntő első, sőt akár a második meccséről is lemaradhat.
Emellett várhatóan öt kulcsfontosságú spanyol bajnokit is ki kell hagynia, miközben a Barcelona ádáz csatát vív a bajnoki címért a Real Madriddal
