CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
C. Kovács Attila

Nem bírtak magukkal a Barcelona játékosai az Osasuna ellen + videó

A Barcelona játékosai a drámai győzelem ellenére unatkoztak a kispadon, ezért egy roppant szoktalan elfoglaltságot találtak maguknak: megtréfálták a a klub orvosát, Ricard Prunát. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Barcelona Robert Lewandwoski és Ferrán Torres góljaival 2-1-re legyőzte az Osasunát Pamplonában.

Öthetes kihagyás után újra bekerült az FC Barcelona keretébe Raphinha, akit azonban végül nem cserélt be Hansi Flick vezetőedző, így a brazil az egész meccset a kispadon töltötte. Ahol egy idő után felütötte a fejét az unalom, és a Barcelona sztárjai, élükön a visszatérő Raphinhával a klub orvosát, Ricard Prunát kezdték el piszkálni – szúrta ki a tribuna.com.

Először Raphinha érintette meg Pruna vállát, másodpercekkel később pedig Marcus Rashford is csatlakozott mókához:

Pruna végül nem tudta kideríteni, kik azok, akik piszkálják, hiszen a játékosok gondosan ügyeltek rá, hogy ne derüljön ki, hogy ők voltak. 

Az Osasuna-Barcelona mérkőzés összefoglalója:


