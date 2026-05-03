Nem bírtak magukkal a Barcelona játékosai az Osasuna ellen + videó

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Barcelona Robert Lewandwoski és Ferrán Torres góljaival 2-1-re legyőzte az Osasunát Pamplonában.

Öthetes kihagyás után újra bekerült az FC Barcelona keretébe Raphinha, akit azonban végül nem cserélt be Hansi Flick vezetőedző, így a brazil az egész meccset a kispadon töltötte. Ahol egy idő után felütötte a fejét az unalom, és a Barcelona sztárjai, élükön a visszatérő Raphinhával a klub orvosát, Ricard Prunát kezdték el piszkálni – szúrta ki a tribuna.com.

Először Raphinha érintette meg Pruna vállát, másodpercekkel később pedig Marcus Rashford is csatlakozott mókához:

Pruna végül nem tudta kideríteni, kik azok, akik piszkálják, hiszen a játékosok gondosan ügyeltek rá, hogy ne derüljön ki, hogy ők voltak.

