Sérülés kulcsfontosságú időszakban

Raphinha március 26-án, az Egyesült Államokban rendezett Brazília - Franciaország barátságos mérkőzésen sérült meg, a második félidőre már ki se jött az öltözőből. A vizsgálatok során kiderült, bő egy hónapot kell kihagynia, amely érzékeny veszteség volt a Barcelona számára.

A brazil játékos hat mérkőzésen nem volt bevethető, ebből a katalánok ötöt megnyertek, ennek ellenére drámai körülmények között kiestek a Bajnokok Ligájából. Raphinha hiánya érezhető volt a pályán, a klub környékéről többen is elmondták, a szélső intenzív letámadása és könyörtelen helyzetkihasználása akár a Barca továbbjutását is jelenthette volna.

A bajnokság bebiztosítása a cél

A Barcelona számára így a spanyol bajnoki cím megszerzése maradt a cél a szezon véghajrájában, ehhez kedvező pozícióban vannak, öt fordulóval a vége előtt 11 ponttal vezetik a tabellát a Real Madrid előtt. Raphinhának minden bizonnyal fontos szerepe lesz a bajnokság utolsó mérkőzésein, már a szombati, Osasuna elleni mérkőzésen is várhatóan pályára fog lépni.

A brazil visszatérése különösen fontos, hiszen a katalánok húzóembere, Lamine Yamal sérülés miatt a szezonban már nem léphet pályára, a Barca a következő játékosokkal utazik Pamplonába:

Raphinha jelenléte extra motivációt nyújthat a csapatnak, a Barcelona számára pedig kiemelt fontossággal bír a mérkőzés, ugyanis egy győzelem esetén már vasárnap eldőlhet a bajnoki cím sorsa, ha a rivális Real Madrid pontokat veszít az Espanyol otthonában.

Forrás: FC Barcelona

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.