CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Szabó Kristóf

A hajrában döntötte el a meccset a Barcelona, karnyújtásnyira került a bajnoki cím

Osasuna vs Barcelona
Osasuna
Barcelona
Primera Division

A Barcelona 2-1-es győzelmet aratott az Osasuna vendégeként a La Liga 34. fordulójában. Győzelmükkel a katalánok tizennégy pontos előnybe kerültek a Real Madrid ellen, és amennyiben nem nyer vasárnap a Királyi Gárda, behozhatatlan hátrányba kerül a Barcával szemben.

Az első félidő kevés igazán nagy helyzetet hozott, a legígéretesebb barcelonai kísérlet Lewandowski nevéhez fűződött, lövése nem sokkal ment fölé. A legnagyobb helyzetek a hazaiak előtt adódott, Budimir két perc alatt lőhetett volna két gólt, de elsőre a kapufa, majd Joan Garcia állta útját a labdának, így gólnélküli állással vonulhattak pihenőre a csapatok

A második félidő egy nagy Dani Olmo helyzettel kezdődött, ziccerben azonban blokkolni tudtak a hazai védők, majd hetven perc után Ruben Garcia juttathatta volna előnyhöz az Osasunát. Ugyan nem játszott lehengerlően a Barcelona, a hajrában sikerült felőrölni a hazai csapatot: Rashford beadására Lewandowski érkezett jól a 81. percben, amivel előnybe kerültek a katalánok 0-1. Öt perccel később pedig megduplázta előnyét a vendég együttes, Ferrán Torres talált be Fermín passzából, 0-2. Az Osasuna azonban nem adta fel, Bretones beadásából Raúl Garcia fejelt szép gólt, és hozta vissza a meccsbe a hazaiakat, 1-2. Az utolsó perceket kontrollálta a Barca, és végül egygólos győzelmet aratott Pamplonában.

Ezzel a sikerrel egy lépésre került a Barcelona a bajnoki címtől: ha nem nyer vasárnap este az Espanyol vendégeként a Real Madrid, bajnokok lesznek a katalánok.

