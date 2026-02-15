Kemény szavak az öltözőben: Flick az intenzitást, a játékosok a tervet kérik számon

A hírek szerint a katalánok trénere, Hansi Flick rendkívül szigorú hangvételben kezdte az elemzést. A német szakember elsősorban a játékosok hozzáállását és az intenzitás hiányát kérdőjelezte meg, különösen az első félidőben látott „összeomlás” kapcsán, amikor a Matracosok 45 perc alatt négyszer is bevették Iñaki Peña kapuját.

A monológ azonban nem maradt válasz nélkül. A keret kulcsjátékosai – a források szerint – nyíltan konfrontálódtak az edzővel. A Barca játékosai szerint Flick taktikája, az extrém magasra tolt védelmi vonal és a kényszeres letámadás jelenleg öngyilkosság bizonyos ellenfelekkel szemben.

Hiányzik a pragmatizmus – Pedri és Raphinha nélkül nem megy?

A játékosok érvelése szerint a rendszer sebezhetővé vált, mert a kulcsfigurák hiányoznak a gépezetből. Pedri január vége óta harcképtelen combsérülés miatt, az ő kontrollja nélkül pedig a középpálya átjáróház. Raphinha bár pénteken már edzett, a szezonban már 13 meccset hagyott ki. Az ő elképesztő futómennyisége nélkül a Barcelona letámadása nem elég hatékony.

A keret nem a tavalyi triplázást hozó stílust akarja eldobni, csupán több pragmatizmust és alkalmazkodást várna Flick-től a nagy meccseken, különösen, ha a keret nem 100%-os. Nem ez az első eset idén: a Sevilla elleni 1–4 és a Club Brugge elleni kaotikus 3–3 is megmutatta már a rendszer repedéseit.

Mi várható a visszavágón?

Az Atlético Madrid (Diego Simeone irányításával) tökéletesen olvasta a Barca játékát: mélységi beindulásokkal és az eltolt lestaktika kihasználásával mattolták Flicket.

A visszavágót március 3-án rendezik a Barcelona otthonában, ahol 4 gólos hátrányt kellene ledolgoznia a gránátvörös-kékeknek. A feszültség ellenére a munka folytatódik: a hétvégén újabb videós elemzések várnak a csapatra, hétfőn pedig a Girona ellen kell megőrizniük egypontos előnyüket a Real Madrid előtt a bajnoki táblázat élén.

