Kulcsjátékosa nélkül kényszerülhet megvívni az Atlético elleni csütörtöki kupameccset a Barcelona

A Barcelona támadója, Raphinha részvétele kérdéses a Copa del Rey elődöntőjének első felvonásán, amelyet csütörtökön az Atlético Madrid ellen játszik a gránátvörös-kék alakulat, idegenben.

A brazil játékos izomsérülésből lábadozik, és az elmúlt két mérkőzést kihagyta. Kedden még nem edzett a csapattal. Raphinha január 31. óta nem lépett pályára, akkor az Elche ellen 3-1-re nyert a Barca a spanyol bajnokságban, de a félidőben le kellett cserélni, mert fájt a jobb lábában az izma. A játékos így nyilatkozott:

„Jobban érzem magam, naponta követjük a helyzetet. Meglátjuk, alkalmas leszek-e csütörtökre… Szeretnék játszani, de még nem vagyok teljesen készen a mérkőzésre.”

Raphinha az idény egyik legjobb barcelonai játékosa volt: a sérüléséig 11 meccsen 10 gólt szerzett.

A Barcelona a Copa del Rey címvédője, az utóbbi 18 mérkőzéséből 17-et megnyert minden sorozatot figyelembe véve. Legutóbbi vereségét január 18-án szenvedte el a Real Sociedad ellen (2-1).

Az Atlético Madrid a negyeddöntőben 5-0-ra győzte le a Real Betist, és 2012–13-as szezon óta először próbál bejutni a döntőbe.

A visszavágókat márciusban rendezik, a döntőt áprilisban Sevillában játsszák.