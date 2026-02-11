Újabb sérülés Barcelonában – kulcsember dőlt ki az Atlético elleni meccs előtt

Komoly érvágás érte az FC Barcelonát a Copa del Rey elődöntőjének első mérkőzése előtt: Marcus Rashford térdsérülés miatt nem lesz bevethető az Atlético Madrid elleni csütörtöki összecsapáson – számolt be róla szerda délután az Athletic.

A 28 éves angol támadó a Mallorca elleni, 3–0-ra megnyert bajnokin még kezdőként lépett pályára, és 67 percet töltött a gyepen, mielőtt Ferran Torres váltotta. A találkozót követően azonban kiderült, hogy Rashford rúgást kapott a bal térdére, a fájdalom pedig azóta sem enyhült. A katalán klub szerdán megerősítette a sérülés tényét.

„Akadnak problémáink a keretben. Marcus nem tud játszani, kapott egy rúgást, fájdalmai vannak, és vigyáznunk kell rá. Hiszek a csapatomban, mert a nehéz helyzetekben mindig képesek vagyunk magasabb szintre lépni” – fogalmazott Hansi Flick a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.

Rashford a szezon előtt, kölcsönben érkezett a Manchester Unitedtől, és eddig meghatározó szerepet töltött be a Barcelonában. Az idény során 34 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 10 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. A Király-kupában is eredményes volt: egy találattal és egy gólpasszal járult hozzá a katalánok meneteléséhez.

A januári sajtóértesülések szerint a Barcelona hosszabb távon is számolna az angol válogatott játékossal: a kölcsönszerződés 30 millió eurós vásárlási opciót tartalmaz.

Rashford kiesése azért sem hiányzott, mert nem ő az egyetlen támadó, aki sérüléssel küzd az Atlético elleni párharc előtt. Flick megerősítette, hogy Raphinha továbbra sem bevethető, a 29 éves brazil szélső legutóbb januárban, az Elche elleni 3–1-es győzelem alkalmával lépett pályára.

„Lépésről lépésre kell haladnunk vele. Mindig maximális intenzitással játszik, és ha bármilyen kellemetlenséget érez, kötelességünk vigyázni rá. Nem vagyok boldog, mert szükségünk van rá, ahogyan a többi sérült játékosra is. Izomfájdalmat érez, ez pedig ilyen terhelés mellett előfordul” – tette hozzá a német szakember.

A Copa del Rey elődöntőjének első mérkőzését csütörtökön rendezik, míg a visszavágóra március 3-án kerül sor Barcelonában.