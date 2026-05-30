A Barcelona és az Atlético újabb fronton feszül egymásnak - a tét ezúttal Bernardo Silva

Kilenc év, 460 mérkőzés és megannyi trófea után lezárult egy korszak: Bernardo Silva búcsút intett a Manchester Citynek, és az Athletic szerint a portugál középpályás pedig már meg is kezdte a tárgyalásokat lehetséges új klubjaival. A hírek szerint a Barcelona és az Atlético Madrid is komoly érdeklődést mutat iránta, miközben a két spanyol klub között egyre élesebb a rivalizálás a nyári átigazolási piacon.

Barcelona régóta figyeli, de most más az elsődleges cél



A katalánok hónapok óta tisztában vannak Silva szándékával, a játékos ugyanis már korábban is nyitott lett volna egy barcelonai váltásra. A klub azonban jelenleg más prioritások mentén dolgozik az átigazolási piacon. A spanyol bajnok pénteken jelentette be Anthony Gordon szerződtetését, miközben Julian Alvarez továbbra is a nyár első számú célpontjának számít.

Mindez azt jelenti, hogy bár Bernardo Silva neve továbbra is ott szerepel a kívánságlistán, az üzlet rövid távon háttérbe szorulhat.

Az Atlético magasabb fizetéssel csábítja



A madridi rivális ugyanakkor agresszívebb megközelítést alkalmaz. Az Atlético Madrid állítólag magasabb fizetési ajánlatot tett le Bernardo Silva elé, így Diego Simeone együttese jelenleg komoly konkurenciát jelent a Barcelonának.

A két klub rivalizálása az elmúlt napokban nyilvánosan is kiéleződött. Miután napvilágra került a Barcelona érdeklődése Julian Alvarez iránt, a madridi klub közösségi médiás AI-posztokkal kezdte ugratni a Barcelonát, többek között Lamine Yamal, Pedri és Raphinha képzeletbeli madridi szerződéséről készült képekkel. Az egyik bejegyzés odáig ment, hogy azt üzente: „Ne higgy el mindent, amit látsz – főleg, ha Barcelonával kapcsolatos.”

A kérdés már csak az: Bernardo Silva a Camp Nouban vagy a Metropolitano Stadionban kezdi meg pályafutása következő fejezetét? Jelen állás szerint mindkét ajtó nyitva áll előtte.



