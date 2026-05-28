Gordon már a Barcelonáé, Álvarez lesz a kövezkező sztárigazolás?

A Barcelona Gordon megszerzése után felgyorsította az egyeztetéseket Álvarez ügyében, akinek az ára a hírek szerint meghaladhatja a 100 millió eurót is. A klub sportvezetése tehát nem állt meg az angol szélső megszerzésénél, újabb nagy dobásra készül.

A Mundo Deportivo szerint kedden délután Deco, a Barcelona sportigazgatója egy barcelonai belvárosi hotelben találkozott Fernando Hidalgóval, Julián Álvarez ügynökével. A megbeszélésen ott volt Juanma López és Andy Bara is, akik abban bíznak, hogy az Atlético Madriddal ápolt jó kapcsolatuk megkönnyítheti az üzlet lebonyolítását.

A katalánok szeretnék még a 2026-os világbajnokság előtt lezárni a transzfert, az idő azonban szorítja őket, hiszen az argentin válogatott június 17-én Algéria ellen kezdi meg szereplését a tornán.

A Barcelona részéről Deco irányítja a tárgyalásokat, és már megtörténtek az első komoly lépések annak érdekében, hogy a korábbi Manchester City-csatár a gránátvörös-kékben folytassa a pályafutását.

Álvarez Barcelonában szeretné folytatni a pályafutását

Álvarez korábban még arról beszélt, hogy jól érzi magát az Atlético Madridnál, különösen azt követően, hogy a két csapat a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében is találkozott egymással. A játékos környezetéből ugyanakkor olyan hírek szivárogtak ki, hogy egy barcelonai lehetőség komolyan foglalkoztatná az argentin támadót.

Az AS szerint Álvarez szívesen játszana a Barcelonában, Fabrizio Romano pedig úgy tudja, hogy az Atlético újabb csalódást keltő szezonja miatt a „Pók” becenévre hallgató csatár távozni szeretne.

Romano szerint hamarosan befut az első barcelonai ajánlat Álvarezért

Az olasz átigazolási guru legújabb X-bejegyzésében arról számolt be, hogy a Barcelona hamarosan megteszi első hivatalos ajánlatát az argentin támadóért. Romano azt is hozzáteszi, hogy Álvarez állítólag már értesítette is a matracosokat, hogy távozni szeretne, annak ellenére, hogy a klub hónapokkal ezelőtt még hosszabbítani szeretett volna vele, azonban a tárgyalások a madridi együttes és a játékos között megakadtak.

Fontos kiemelni, hogy sem a Barcelona, sem az Atlético Madrid nem szeretné, hogy az ügyből egész nyáron elhúzódó átigazolási saga legyen.

Az Atlético Madrid egykori játékosa hozhatja tető alá az üzletet

A történet egyik kulcsfigurája Juanma López lehet, aki jelenleg Joan Garciát és Dani Olmót is képviseli, ráadásul rendkívül jó kapcsolatot ápol az Atlético Madriddal. López játékosként tíz éven keresztül futballozott a madridiaknál, később pedig ügynökként is szoros kapcsolatban maradt a klubbal. A spanyol sajtó szerint a keddi egyeztetés egészen este nyolc óráig tartott.

A Barcelona számára Julián Álvarez jelenleg az első számú nyári célpont, különösen azután, hogy a La Liga enyhített a klub pénzügyi korlátozásain. A katalánok számításai szerint az átigazolás bónuszok nélkül is elérheti a 100 millió eurót.

Deco célja egyértelmű: még a világbajnokság rajtja előtt szeretné lezárni a Barcelona két legfontosabb nyári igazolását.

