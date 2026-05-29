Újabb fejlemény a Barcelona-Atlético Madrid háborúban!

„Tükröt tartottunk a katalánok elé”

Az igencsak furcsa közösségi média bejegyzések után az Atlético Madrid kiadott egy hivatalos közleményt is:

„Lehet, hogy viccnek vagy humornak tűnik, de ez nagyon komoly. Már jó ideje nagyon dühösek vagyunk a Barcelonára. Ez egy ironikus lépés volt, hogy tükröt tartsunk a katalán klub elé, és megmutassuk, mit művelnek.”

Kiszivárog egy ajánlat, amiről azt mondják, hogy elküldték, de ide az Atléticóhoz semmi sem érkezett. Ennek vége. Nagyon dühösek vagyunk — és ez volt a mi módunk arra, hogy ezt kimutassuk.

Ami teljesen világos, hogy az Atlético kezében vannak a jó lapok. A játékost egy 500 millió eurós kivásárlási árr védi, és hosszú távú, 2030-ig szóló szerződéssel rendelkezik.

Elbűvöltek vagyunk Julián Álvarezzel. Hosszú szerződése van, és számolunk vele a következő szezonban.

A klub egyelőre nem fontolgatja a kapcsolatok megszakítását a Barcelonával, de egyértelművé tette, hogy a jövőben nem fog tolerálni semmilyen ilyen jellegű helyzetet.

Juliánt nem lehet úgy leigazolni, hogy egy fix összeget több év alatt fizetnek ki, plusz bónuszok. Ez 500 millió euró készpénz, amit a La Liga székházában kellene letétbe helyezni.

Ha a Barcelona a megfelelő módon intézte volna a dolgokat, az ügynöknek semmi köze nem lenne hozzá. De ha megkerülöd a klubot, akkor nem úgy csinálod a dolgokat, ahogyan kellene.

Az ügynökök ebből élnek. Ez normális; általában ezt csinálják, mert ez a munkájuk. A probléma a Barcelona.

Továbbá egy újabb, a Barcelonát kifigurázó bejegyzés érkezett az Atlético hivatalos Instagram oldalára:

