A Barcelona 80 millióért igazolt angol válogatott támadót - HIVATALOS!

Szerda este robbant a bomba: a nyár első komoly igazolásaként a Barcelona 80 millió eurós ajánlatot tett a Newcastle támadójáért, Anthony Gordonért, csütörtökön pedig már az orvosi vizsgálatokon is átesett az angol vb-keretbe bekerülő szélső.

Péntek este pedig jött a hivatalos megerősítés is, a katalán együttes beszámolója szerint Gordon ötéves szerződést kötött a klubbal

”Az FC Barcelona és a Newcastle United megállapodott, hogy Anthony Gordon a következő öt szezonban a gránátvörös-kék csapatban játszik” - írja hivatalos kommünikéjében a katalán együttes.

A Barcelona bemutatása szerint a 25 éves Gordon a Liverpool akadémiáján nevelkedett, majd 11 éves korában az Everton csapatához került, ahol 16 évesen debütált egy Európa-liga mérkőzésen. 18 évesen már az angol bajnokságban is pályára léphetett a liverpooli kékek mezében, ahonnan négy és fél szezon után távozott a Newcastle Unitedhez 2023 januárjában.

”A legutóbbi szezonokban Gordon az európai futball egyik legjobb, legtehetségeseb és legkeményebben dolgozó szélsőjévé vált. Fejlődőképes, aki védekezésben is keményen dolgozik. Bár pályafutásának nagy részében szélsőként játszott, középcsatárként is bevethető, ami egy olyan pozíció, amit Barcelonában is megfelelően be tud tölteni” - fogalmaz az angol játékosról a Barcelona közleménye.

Ugyan az átigazolás összegét nem hozták nyilvánosságra, több forrás szerint is legalább 80 millió eurót fizetett a Barcelona a Newcastle-nek.