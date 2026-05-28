Anthony Gordon már el is utazott Barcelonába, hogy csütörtökön átessen az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon. Ha minden jól megy, akkor az angol szélső az orvosit követően aláírhatja új szerződését a katalán klubnál.

Gordon nem véletlen, hogy rábólintott az üzletre, ugyanis a The Guardian információi szerint a Barcelona megduplázza jelenlegi fizetését, így az angol válogatott kiválósága heti 300 ezer fontot fog keresni a gránátvörös-kék klubnál.

A Barcelona nyerte a versenyt Gordonért

A Barcelona mindenben megegyezett a Newcastle-lel Gordon átigazolásáról, az üzlet értéke megközelítőleg 69 millió font (92 millió dollár) lesz. A katalánok szerda este gyorsították fel a tárgyalásokat, és több európai élklubot megelőzve szerezték meg a Premier League egyik legeredményesebb szélsőjét.

A 25 éves játékos iránt korábban a Liverpool és a Bayern München is érdeklődött, a németek pedig egy késői ajánlattal még megpróbálták eltéríteni az üzletet. Gordon azonban állítólag mindenképpen a Barcelonához akart szerződni, így a személyes feltételekről gyorsan megszületett a megállapodás.

Gordon csak az aláírást követően utazik el az angol válogatott floridai edzőtáborába.

Az angol támadó kiváló szezon után érkezik Barcelonához: a Bajnokok Ligájában 10 gólt szerzett, ennél többet csak Harry Kane és Kylian Mbappé ért el.

Elkezdődött a Newcastle nyári átalakítása

A Newcastle számára egyik legértékesebb játékosának eladása fontos lépés Eddie Howe keretének átalakításában. A csapat csalódást keltő, 12. helyen zárta a Premier League-idényt, ezért a klub vezetősége komoly nyomás alatt áll, hogy jól gazdálkodjon az átigazolási piacon.

David Hopkinson ügyvezető korábban hangsúlyozta, hogy csak „a saját feltételeik szerint” hajlandók eladni kulcsjátékosaikat, a Barcelonával kialkudott konstrukció azonban nagyobb mozgásteret biztosít a nyári erősítésekhez.

Howe állítólag szerette volna elkerülni az Alexander Isak körüli tavalyi huzavonát, amikor a svéd csatár hónapokig tartó találgatások után az átigazolási határidő napján igazolt a Liverpoolhoz. Gordon távozásának korai lezárásával – még mielőtt az átigazolási piac június 15-én hivatalosan is elkezdődik – a Newcastle időben fontos bevételhez jutott, és elkerülheti azokat a zavaró körülményeket, amelyek az előző szezonban is nehezítették a klub életét.

