A kilencvenes és kétezres évek legfelkapottabb barcelonai szórakozóhelye, a Sala Bikini falai között egykor Ronaldinho bongózott a színpadon, de még Johan Cruyff és a Dream Team sztárjai is itt ünnepelték a sikereiket.

Kedd este azonban nem a szamba és a koktélok, hanem a kőkemény klubpolitika foglalta el a legendás helyszínt, ugyanis itt jelentette be Marc Ciria, hogy versenybe száll a Barcelona elnöki székéért, és rögtön egy olyan ígérettel robbantotta be a kampányát, amely minden katalán szurkoló szívét megdobogtatja: vissza fogja hozni Lionel Messit a Camp Nou-ba.

Miért volna szükség egy 38 éves játékosra?

Ciria, a klub utánpótlás csapataiban nevelkedett közgazdász és üzletember óriási ígéretekkel állt a nyilvánosság elé, amikor a Moviment 42 névre keresztelt platformját mutatta be több, mint hétszáz támogató előtt. Ciria úgy gondolja, hogy Messi nem lehet csak egy szakmai kérdés Barcelonában. Az argentin legendán a klub jövőjének gazdasági és érzelmi állapota is múlik. Úgy véli, 2021-ben hatalmas hiba volt elengedni az argentint, aki a legfontosabb hidat jelenthette volna a szurkolók generációi között.

Bár Messi jelenleg 38 éves, és éppen csak meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, az új jelölt szerint bármit érdemes megtenni a visszatéréséért, még ha nem is feltétlenül aktív játékosként, hanem a klub globális nagyköveteként vagy sportvezetőjeként. Messi Indiai körútja is jól mutatja, milyen óriási globális érdeklődés van a világ talán valaha volt legnagyobb futballistája körül. A hazatérés nem csak a szurkolók lelkében, de talán a klub kasszájában is némi rendet teremtene.

Laporta válaszra kényszerül

A választási versenyfutás korai kezdete nem meglepő. Bár a hivatalos voksolást csak 2026 tavaszán tartják, a Laporta-vezetés körüli elégedetlenség már most mozgósította az ellenzéket. A jelenlegi elnök népszerűsége ugyan nincs veszélyben Hansi Flick csapatának sikerei miatt, a háttérben azonban sötét árnyak gyülekeznek. A Barcelona adóssága továbbra is csillagászati, mintegy 1,45 milliárd euró, a Camp Nou felújításának költségei pedig folyamatosan emelkednek. Joan Laporta pedig a napokban is gyanús játékvezetői jelentések miatt jár a bíróságra.

Ciria szerint a jelenlegi vezetés elüldözi a tagokat a megfizethetetlen jegyárakkal, és ha nem történnek meg a szükséges modernizációs reformok, ez lehet az utolsó választás, ahol még a pártoló tagok kezében van tulajdonjog. Ciria hangzatos kampányszövege, már csak azért sem légből kapott, mert – amint arról korábban beszámoltunk – Laporta állítólag szaúdi tőke bevonásával próbálná megváltani a klub tetemes adósságát.

Messi vs Laporta

A Messi-kártya különösen érzékenyen érintheti Joan Laportát. Az elnök és a nyolcszoros aranylabdás kapcsolata a mai napig fagyos, Messi többször kifejezte már, hogy úgy érzi, elárulták őt távozásakor. Ezt a sebet tépte fel az argentin sztár titkos novemberi látogatása is, amikor a vezetőség tudta nélkül jelent meg a Camp Nou-ban. Ez egyértelmű politikai üzenetet jelentett: ő és a jelenlegi elnöki elnökség nincsenek beszélőviszonyban. Ciria és a többi jelölt, mint a legutóbb második helyezett Victor Font, pontosan tudják, hogy Messi hazahozatala a legerősebb fegyver lehet Laporta ellen, akit még soha senki nem győzött le újraválasztási küzdelemben.

A barcelonai diszkó, amely szerencsét hozhat az új jelöltnek

Érdekesség, hogy a Sala Bikini múltja a jelenlegi kerettel is összefonódik. A szórakozóhely egykori híres dobosa, Maninho nem más, mint a Barca jelenlegi játékosának, Raphinhának az édesapja. Míg akkoriban a játékosok a felhőtlen ünneplés miatt jártak ide, most a klub túlélése és a Messi-korszak méltó lezárása a tét. A harc elkezdődött, és bár 2,300 aláírás kell a hivatalos jelöltséghez, Marc Ciria belépője után egyértelmű, hogy a Barcelona következő másfél éve nem a nyugalomról, hanem a Messi visszacsábításáért folytatott küzdelemről szól majd.

