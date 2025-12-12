Előzmény: A botrány középpontjában az áll, hogy a Barcelona 7 millió eurót fizetett a játékvezetői bizottság alelnökének, José María Enríquez Negreirának. Bár a klub szerint csak tanácsadásról volt szó, a vád szerint a pénzért cserébe a bírói döntések manipulálását várták el.

A Marca szerint Laportát már nem gyanúsítottként, hanem tanúként hallgatták meg elévülés miatt az ügyben, bár az állítólagos kifizetések nem az első elnöki ciklusában történtek. A sajtónak nem kommentálta az ügyet az elnök.

Nem ő volt az egyetlen, akit meghallgattak a hatóságok, videós bejelentkezésen keresztül Luis Enrique, a Paris Saint-Germain edzője, és Ernesto Valverde, az Athletic Bilbao trénere is tanúskodott az ügyben, hiszen mindketten edzősködtek a Barcelonánál a vizsgált időszakban. Náluk arra volt kíváncsi a bíró, hogy tudtak-e a játékvezetői jelentésekről, amiért állítólag több millió eurót fizetett a klub.

Az FC Barcelona egyelőre nem reagált a mai történésekre.

