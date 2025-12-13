Rengetegen váltottak jegyet a kalkuttai Salt Lake Stadionban, hogy láthassák a világ egyik legnagyobb futballistáját, Lionel Messit. A GOAT elnevezésű turnéján 14 év után tért vissza az argentin Indiába, ahol, mint beszámoltunk róla, egy róla készült szobrot is lelepleztek.

Az economictimes beszámolója szerint ahogy kilépett Messi a játékoskijáróból, elszabadultak az indulatok. A nem megfelelő szervezés miatt szurkolók kíséreltek meg berohanni a pályára, így Messinek idő előtt el kellett hagynia a stadiont. Ekkor aztán elszabadult a pokol, az elkeseredett szurkolók áttörték a biztonsági kapukat, üvegeket ls székeket dobáltak a pályára.

Csalódottak a szurkolók

“A legolcsóbb jegy 5000 rúpia (kb. 18 ezer forint) volt, de mire? Nem is láttuk őt.” - idézett egy nézőt a The Times of India. ”Miért nem tett semmit a rendőrség? Mindenki dühös volt. Vissza akarjuk kapni a pénzünket!” - folytatta. Egy másik szurkoló szerint ami történt “az egy szégyen”, kiemelve, hogy az argentin sztár meg csak körbe sem sétált a stadionban.

A kalkuttai Nyugat-Bengál állam minisztere bocsánatot kért Messitől: “Elnézést kérek Lionel Messitől. Mélyen megdöbbentett és sokkolt a borzalmas szervezés látványa. Mindannyian azért voltunk ott, hogy láthassuk kedvenc futballistánkat egy pillanatra. Minden sportszerető embertől elnézést kérek” - idézi a portál a minisztert.

Ahogy arról beszámoltunk, a focilegenda a GOAT turné keretein belül 4 indiai városba látogat el, ahol a tiszteletére adott koncerten vesz részt, rajongókkal és helyi hírességekkel találkozik valamint barátságos focimérkőzéseken vesz részt. Új-Delhiben a beszámolók szerint még az indiai miniszterelnökkel is találkozni fog.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.