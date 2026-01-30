Sorsoltak a BL-ben, ismét a Benficával találkozik a Real Madrid

Szerdán lezárult a 2025/26-s Bajnokok Ligája szezon főtáblája, és kialakult a legjobb 8, illetve a rájátszás mezőnye is. Az Arsenal elsőségével záruló alapszakasz után jópár nagycsapat várhatta a play-off nyoni soroslását, többek között a drámai meccsen elbukó Real Madrid, vagy az előző kiírást megnyerő Paris Saint-Germain (az utolsó játéknap góljait ITT lehet visszanézni).

A sorsoláson először a nem kiemelteket húzták ki sorban, majd hozzájuk rendelték a kiemelt csapatokat. Megismétlődik a záróforduló drámai meccse, a Real Madrid ismét összecsap a José Mourinho vezette Benficával, a PSG pedig hazai riválist kapott a Monaco személyében. A legutóbbi döntős Inter a norvég Bodö/Glimt ellen juthat tovább, míg a Dortmund az Atalantával mérkőzik meg a play-offban.

A rájátszás párosításai

Benfica (portugál) - Real Madrid (spanyol)

Bodö/Glimt (norvég) - Internazionale (olasz)

AS Monaco (francia) - Paris Saint-Germain (francia)

Qarabag (azeri) - Newcastle (angol)

Galatasaray (török) - Juventus (olasz)

Club Brugge (belga) - Atlético Madrid (spanyol)

Dortmund (német) - Atalanta (olasz)

Olympaikosz (görög) - Leverkusen (német)

A rájátszás első mérkőzéseit február 17-18 között rendezik, a visszavágókat egy héttel később játszák. Az odavágókat a nem kiemelt csapatok stadionjában rendezik, a visszavágókat pedig a kiemeltek játszhatják hazai pályán.