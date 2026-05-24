Versenyfutás az idővel a BL-döntő előtt: Hakimi játéka kérdéses az Arsenal ellen

A francia bajnok és BL-címvédő Paris Saint-Germain már múlt héten letudta utolsó bajnoki mérkőzését, így két teljes hét áll a csapat rendelkezésére, hogy felkészüljön az Arsenal elleni, budapesti Bajnokok Ligája-fináléra.

Szombaton egymás közötti edzőmérkőzést tartott a párizsi klub a saját szurkolói előtt, melyről azonban hiányzott a csapat két meghatározó játékosa, Ousmane Dembélé és Achraf Hakimi.

Dembélé az utolsó fordulóban, a Paris FC elleni mérkőzésen hagyta el a pályát egy vádli-sérülés miatt, ám maga a francia Aranylabdás ismerte el, készen áll a BL-döntőre, és minden bizonnyal ott lesz a kezdőcsapatban a Puskás Arénában.

A marokkói Hakimi esete azonban eltérő képet mutat, ugyanis a Bayern München elleni BL-elődöntő odavágóján combsérülést szenvedett, és azóta egyéni edzésmunkát végez. A L’Équipe szerint ugyan nem kell már sok Hakiminek, hogy visszatérjen a csapatedzésekhez, így is erősen kérdéses a játéka az Arsenal elleni fináléban.

A Paris Saint-Germain - Arsenal Bajnokok Ligája fináléját május 30-án rendezik Budapesten, a Puskás Arénában.

