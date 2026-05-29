Luis Enrique ismét reflektorfénybe került a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-szereplése kapcsán, miután a döntő előtt a TNT Sportsnak adott interjúban részletesen beszélt csapata helyzetéről és a szezon során kialakított új szemléletéről.

Fegyelmezett taktika

A spanyol szakember szerint a PSG idei európai útja nemcsak eredményekben volt erős, hanem mentálisan is jelentős átalakulást hozott a játékosok számára. A csapat – amely a zsinórban másodjára jutott a sorozat döntőjébe – egyre inkább egységes, fegyelmezett és taktikailag rugalmas együttessé vált, miközben korábbi, egyénközpontú játéka háttérbe szorult.

Luis Enrique hangsúlyozta, hogy a Bajnokok Ligája „valódi kihívásai” csak az egyenes kieséses szakaszban kezdődnek igazán, és a PSG ennek megfelelően készült fel minden egyes párharcra a szezon során. A döntőre való felkészülés nem volt zökkenőmentes, hiszen vannak játékosok, akik nem biztos, hogy pályára léphetnek.

A két legjobb jutott a fináléba

A szakember az Arsenal elleni döntőt különösen magas szintű mérkőzésként jellemezte, kiemelve, hogy az angol csapat idénybeli teljesítménye alapján Európa egyik legerősebb együttese. A PSG vezetőedzője szerint a finálé nemcsak taktikai, hanem mentális csata is lesz.

Javult a védekezés

Arról is beszélt, hogy csapata védekezésben látványosan fejlődött az előző szezonhoz képest, és ez kulcsfontosságú volt a döntőig vezető úton. A PSG jelenlegi sikerszériája mögött Enrique szerint az áll, hogy a játékosok már nem egyéni megoldásokban gondolkodnak, hanem egy strukturált, egymásra épülő rendszerben játszanak. Ez a szemlélet tette lehetővé, hogy a párizsi klub ismét Európa legjobb csapatai közé emelkedjen.

