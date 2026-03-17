C. Kovács Attila

Véget ért a norvég csoda, drámai hosszabbítás után esett ki a Bodö a BL-ből!

A portugál Sporting CP 5-0-s győzelmet aratott a norvég Bodö/Glimt ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján Lisszabonban, és 5-3-s összesítéssel továbbjutott a legjobb 8 közé a legrangosabb európai kupasorozatban. Mutatjuk a drámai fordítás részleteit.

A Bodö/Glimt múlt hét szerdán meglepetésre 3-0-ra nyert a norvégiai odavágón, így a Sportingnak három gólos hátrányból kellett visszajönnie a keddi visszavágón.

A hazaiak gyorsan meg is kezdték a gólgyártást, Trincao passzát Goncalo Inacio váltotta gólra a 34. percben (1-0).

A 61. percben még közelebb zárkózott a Sporting, Luis Suárez passz után Pedro Goncalvesnek csak az üres kapuba kellett behelyeznie a játékszert (2-0).

A 75. percben Fredrik Bjorkan kezezését szúrta ki a videóbíró, és kihívta Sandro Schärer játékvezetőt, aki miután visszanézte az esetet, tizenegyest ítélt a portugálok javára. A büntetőt Luis Suárez magabiztosan értékesítette (3-0). A sírból jött vissza a Sporting!

Több gól már nem született a rendes játékidőben, így mivel a felek 180 perc játék után 3-3-ra álltak összesítésben, így kétszer tizenötperc hosszabbítás következett. 

A hosszabbítás pedig álomszerűen kezdődött a hazaiak számára, Triancao beadása után Maximiliano Araújo talált be a 92. minutumban (4-0).

A 121. percben még Rafael Nel is betalált, ezzel beállítva az 5-0-s végeredményt, így a Sporting végül 5-3-s összesítéssel jutott tovább a negyeddöntőbe. 


