Az RTL díjat emelt: kiderült, mennyit kell fizetni a Bajnokok Ligája mérkőzésekért!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, lezárult az UEFA klubsorozatainak magyarországi közvetítési jogaira szóló pályázat a 2024/25, 2025/26, 2026/27-es szezonokra, ahol az RTL Magyarország nyerte az UEFA Bajnokok Ligája közvetítési jogainak úgynevezett A-csomagját.

Ennek értelmében a BL keddi és szerdai játéknapjain is az RTL választhat elsőként ( a Sport TV másodikként), hogy mely mérkőzéseket közvetíti, digitálisan vagy lineárisan. A kereskedelmi csatorna ezenkívül megszerezte a Bajnokok Ligája ún. „B-csomagjának” digitális közvetítési jogait is.

Ma sajtótájékoztató keretein belül jelentette be az RTL Magyarország az összes fontos részletet a 2024-től három éven át az RTL+ streamingplatformon látható UEFA Bajnokok Ligája-közvetítésekről. Összesen 192 Bajnokok Ligája-mérkőzés lesz látható magyar kommentárral, és Magyarországon eddig még nem látott képminőségben az RTL+-on. Amelynek az előfizetési díja emelkedni fog, ez azonban kivédhető! – számolt be róla Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója és Szabó Balázs, az RTL Magyarország tartalmak menedzseléséért felelős vezérigazgató-helyettese.





„Elemeztük a trendeket, láttuk, hogy külföldön egyre inkább ebbe az irányba mennek. A sport kerül át a streamingre. Azt láttuk, elsők kell hogy legyünk Magyarországon”

– válaszolta Vidus Gabriella az esemény moderátora, Gundel Takács Gábor kérdésére, hogy miért döntött úgy az RTL vezetősége, hogy versenybe száll a BL közvetítési jogáért. A vezérigazgató nem titkolta, hogy sok-sok Excel-tábla átnézése után vágtak bele az üzleti kockázattal járó kalandba, és ő is hallotta a huhogókat.

„De arra jutottunk, hogy nekünk ez megéri."

Az RTL elmondása szerint most úttörő szerepet vállal magára, hiszen a hírek szerint más streamingszolgáltatók is gondolkodnak abban, hogy sportjogok megvásárlásával, majd a sportközvetítésekkel színesítsék kínálatukat.

Mielőtt elmélyülnénk az RTL+ történetében, érdemes elmondani, hogy lesznek BL-meccsek a hagyományos lineáris tévécsatornákon is. A nagy kaland augusztus 14-én indul, a Real Madrid–Atalanta európai Szuperkupa-mérkőzéssel. Ezt az RTL főcsatornáján láthatják a nézők, az RTL vadonatúj stúdiójából. Ennek építése zajlik, folyamatos egyeztetésekkel az UEFA-val.

A döntő (és ne felejtsük, 2026-ban Budapesten lesz a finálé!), illetve a Ferencváros esetleges főtáblás BL-meccsei szintén az RTL főcsatornáján lesznek láthatók.

A csatornánál nagyon szurkolnak a Ferencvárosnak

Szabó Balázs elmondta, hogy most az RTL-nél mindenki nagyon szurkol azért, hogy a Ferencváros felkerüljön a selejtezőből a főtáblára, Vidus Gabriella hozzáfűzte: Olyat mondok, amit sosem gondoltam volna, hogy kimondok: „hajrá, Fradi!"

Ha a Ferencváros nem jut be, akkor a csoportkörtől a döntőig fordulónként egy mérkőzést közvetít az RTL HÁROM.

Na de térjünk vissza az RTL+-ra

Összesen 192 BL-mérkőzést lehet majd figyelemmel követni az RTL fizetős streamingplatformján, kivétel nélkül az összeset magyar kommentárral, ráadásul a sportközvetítések gyors mozgásait jobban visszaadó 1080p50 formátumban.

„Olyan csúcsminőséggel készülünk, amit még nem láttak Magyarországon"

– fogalmazott az RTL Magyarország tartalmak menedzseléséért felelős vezérigazgató-helyettese.

Vagyis amikor eljön egy Bajnokok Ligája-játéknap, és egyszerre hét mérkőzést rendeznek, akkor az előfizetők választhatnak, hogy melyiket akarják nézni, és természetesen az összeset vissza is nézhetik később. Ezeket pedig színes magazinműsorok egészítik ki az európai kupaheteken, ilyenkor lényegében hétfőtől vasárnapig lesz valamilyen exkluzív tartalom. És továbbra is Európa Liga-, illetve Konferencia Liga-mérkőzések színesítik majd a kínálatot, itt további több mint 100 közvetítés lesz az RTL+-on/az RTL HÁROM csatornáján.

Vidus Gabriella azt is elmondta, hogy a minőségnek és az exkluzív sportjognak ára lesz, ami „lehet, hogy érzelmi hullámokat vet majd, de többet is adunk majd, és a következő három évben bizonyítani fogunk”.

Mennyibe fog ez nekünk kerülni?

Az RTL+ mostani 1990 forintos havidíja szeptember közepétől 2990 forintra fog emelkedni. Fontos viszont kiemelni, hogy továbbra is él az úgynevezett éves ajánlat. Jelenleg is lehet csatlatkozni ehhez, és akkor 8 hónap áráért 12 hónapot kap az előfizető. Ezzel pedig az árakat is be lehet fagyasztani.

Szóval aki ősztől a létező legjobb képminőségben mindig az őt leginkább érdeklő Bajnokok Ligája-meccset akarja nézni, mindenképpen érdemes az RTL+-t választania.

„Ez a szenvedély, ami a foci körül van, teljesen egyedülálló, és már ezért is megérte meghoznunk ezt az üzleti döntést, ami egy elképesztően ígéretes befektetés az RTL Magyarország számára. Az UEFA Bajnokok Ligája közvetítési jogainak megszerzése egyrészt azoknak a hosszútávú stratégiai döntéseknek az egyike, amiket a tulajdonossal közösen hoztunk meg. Másrészt olyan új szemléletet, kihívást és lehetőséget jelent számunkra, hogy a kollégáinkon is azt látjuk: izgatottan és lelkesen dolgoznak azért, hogy a nézők a legjobb minőségben követhessék majd a meccseket”

– mondta a vezérigazgató.

A teljes közvetítő csapat bemutatkozott

Zelenyánszky Balázs sportfőszerkesztő vezetésével összeállt az RTL Magyarország közvetítő csapata, a műsorvezetők mellett bemutatkoztak a szakértők és a kommentátorok is.

„Egy rendkívül tapasztalt kommentátori csapatot sikerült összeállítani az UEFA Bajnokok Ligája közvetítésére élükön Magyarország egyik legelismertebb televíziós személyiségével, Gundel Takács Gáborral. Rajta kívül is többéves, évtizedes BL-múlttal rendelkező szakemberek vesznek részt a mérkőzések tolmácsolásában kiegészülve néhány tehetséges fiatallal. A stúdióban pedig a korábban már több csatornán bizonyított műsorvezetők mellett mellett három egykori BL-szereplő futballista, illetve olyan jelenleg is a labdarúgásban tevékenykedő szakértők garantálják a szakmaiságot, mint például az angol klubnak, a Brightonnak dolgozó Mészáros Ábel”

– zárta szavait Zelenyánszky.

