Elhappolták az M4 Sport elől a Bajnokok Ligája döntőjének közvetítési jogát is

Az RTL közvetíti majd többek között a 2026-os budapesti rendezésű BL-finálét is.

Lezárult az UEFA klubsorozatainak magyarországi közvetítési jogaira szóló pályázat a 2024/25, 2025/26, 2026/27-es szezonokra, ahol az RTL Magyarország nyerte az UEFA Bajnokok Ligája közvetítési jogainak úgynevezett A-csomagját. Ennek értelmében a BL keddi és szerdai játéknapjain is az RTL választhat elsőként, hogy mely mérkőzéseket közvetíti, digitálisan vagy lineárisan. Az első választások érvényesek az egyenes kieséses szakaszra is, és ennek megfelelően a BL-döntőt is kizárólagosan az RTL közvetíti majd a 2024/25-ös szezontól kezdődően, mely biztosan az RTL csatornán lesz látható.



Az RTL Magyarország továbbá megtartotta az UEFA Európa Liga B-csomagjának lineáris és digitális közvetítési jogait, így az Európa Liga és az Európa Konferencia Liga B-csomagjának csütörtöki mérkőzései változatlanul az RTL felületein lesznek láthatóak, ami összesen 323 meccset jelent szezononként.

Mindez rekordszámú mérkőzést garantál az RTL+-on, hiszen a legtöbb összecsapás ott lesz látható.

Az RTL+ technikai újításának köszönhetően az előfizetők a sportközvetítések gyors mozgásait jobban visszaadó formátumban is követhetik az eseményeket, akár nagyméretű képernyőkön is.

Az RTL+ felületén új nevek és ismerős arcok is feltűnnek a közvetítések során. A műsorvezetők Matthesz Flóra és Haraszti Ádám lesznek. Az RTL+ focipalettáján továbbra is szerepelni fog az UEFA Európa-liga- és a Konferencialiga-meccsek közvetítése is, ahol Nagy Viktor várja a szurkolókat.