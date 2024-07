Hoppá! Nem csak az RTL-en nézheted ősztől a BL-meccseket – Bognár György is visszatér!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, lezárult az UEFA klubsorozatainak magyarországi közvetítési jogaira szóló pályázat a 2024/25, 2025/26, 2026/27-es szezonokra, ahol az RTL Magyarország nyerte az UEFA Bajnokok Ligája közvetítési jogainak úgynevezett A-csomagját.

A cikk lejjebb folytatódik

Ennek értelmében a BL keddi és szerdai játéknapjain is az RTL választhat elsőként, hogy mely mérkőzéseket közvetíti, digitálisan vagy lineárisan. A kereskedelmi csatorna ezenkívül megszerezte a Bajnokok Ligája ún. „B-csomagjának” digitális közvetítési jogait is.

Most pedig az is kiderült, hogy a BL közvetítések B-csomagja lineárisan, azaz televízióban továbbra is az AMC csatornáin, a Sport1-en és a Sport2-n lesz látható. Mindez azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája keddi és szerdai játéknapjain a Sport TV választhat majd másodikként az RTL után.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) és a Sport TV-t üzemeltető AMC Networks International – Central and Northern Europe (AMCNI-CNE) hosszútávú, többéves együttműködésének köszönhetően továbbra is követhetjük a Sport TV-n az UEFA Bajnokok Ligája mérkőzéseit – számolt be a hírről a sportcsatorna.

A korábbi évektől eltérően a 2024-25-ös szezont az UEFA Bajnokok Ligája 36 csapattal kezdi meg, több játéknappal, például eddig sohasem látott januári fordulókkal – teszik hozzá.

A lebonyolítási rendszer változásának köszönhetően a Sport TV-n másfélszeresére nő az élőben közvetített mérkőzések száma, ami a magyar sporttelevíziózás történetében először haladja meg a százat. Ami viszont nem változik, az a napi négy élő meccs, valamint a magas színvonalú közvetítés. Utóbbira garancia, hogy a stábban helyet kap a Bajnokok Ligáját már az 1992. őszi induláskor is kommentáló Faragó Richard, valamint többek között Méhes Gábor, Petur András és Nyilasi Tibor is – olvasható a közleményben.

Egy régi arc is visszatér

„Ezúton szeretném bejelenteni, hogy visszatér a Sport TV stábjába Bognár György, akit az idén az év edzőjének választottak Magyarországon. Vele tovább erősödik az egyébként is elsőrangú szakértői csapatunk”

– jelentette be Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője, az AMCNI CNE alelnöke.

A Sport TV Bajnokok Ligája-közvetítéssorozata augusztus 20-án, a főtáblára jutásról döntő play-off első mérkőzéseivel kezdődik.

Forrás: sport1tv.hu