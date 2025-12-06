Mohamed Szalah liverpooli jövője ismét kérdésessé vált, miután Arne Slot két egymást követő Premier League-meccsen is kihagyta a kezdőből a klub ikonját. Az esemény újra felkeltette a szaúd-arábiai Pro Liga érdeklődését, ahol a vezetés állítólag készen áll egy újabb, vaskos ajánlatra a 33 éves sztárért.

Emellett török források arról számoltok be, hogy Sallai Roland csapata, a Galatasaray évi 15 millió eurós fizetéssel csábítaná magához már a télen az egyiptomi klasszist.

Mohamed Szalah a padra szorult

Szalah az utóbbi két bajnokin a kispadra szorult – ez sokkolta a szurkolókat, és ismét felvetette a kérdést, meddig marad még Liverpoolban. Slot döntése, hogy mellőzi a Premier League legeredményesebb aktív gólszerzőjét, épp egy olyan időszakban jött, amikor a csapat teljesítménye ingadozó, ami tovább fokozta a találgatásokat a szélső és a nyomás alatt álló vezetőedző kapcsolatáról.

A szaúdi liga már évek óta szemmel tartja Szalahot

A szaúdi liga pedig a háttérből figyeli az eseményeket, ha Szalah nyitottnak mutatkozik a távozásra, a szükséges források rendelkezésre állnak – írja a The Telegraph.

Liverpool 2024-ben korábban már visszautasított egy 150 millió fontos ajánlatot az Al-Ittihadtól, Szalah pedig később elismerte, hogy „komoly” egyeztetéseket folytatott SPL-vezetőkkel, mielőtt tavaly nyáron a maradás mellett döntött volna. Bár Szalah szerződése 2027-ig érvényes – vagyis elvileg a Liverpool kezében van az irányítás – az, hogy Slot kihagyja őt, megváltoztatta az erőviszonyokat.

A Szaúdi Pro Liga a 2034-es hazai világbajnokság előtt továbbra is igyekszik világsztárokat igazolni, Szalah pedig tökéletesen illik az átigazolás profilba. A liga négy klubját a PIF tulajdonolja, így a pénzügyi háttér adott ahhoz, hogy létrejöjjön a megállapodás. Amennyiben az egyiptomi jelzi, hogy nyitott a váltásra, a szaúdiak készek azonnal lépni.

Szalah váratlan mellőzése tovább erősítette a feszültséget Liverpoolban Slot nehézkes szezonkezdetekor. Virgil van Dijk kapitány is utalt a változó dinamikára, amikor kijelentette: „senkinek sincs bérelt helye a csapatban”. Slot elismerte, hogy a támadó „nem boldog”, mégis padoztatja, annak érdekében, hogy strukturális problémákat orvosoljon a kezdőcsapatban.

A szaúdiak számára most kínálkozhat az egyik legjobb lehetőség az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb globális futballsztárjának megszerzésére. Korábbi próbálkozásaik azon buktak el, hogy Liverpool nem akarta megbontani a támadósorát, ám a jelenlegi helyzet új önbizalmat adott a szaúdiaknak. Ráadásul Szalah korábbi nyilatkozatai, amelyekben pozitív kapcsolatáról beszélt a liga vezetőivel, arra utalnak, hogy a kapu továbbra is nyitva áll a játékos részéről is.

Bár a Szaúdi Pro Liga fejlődésének tempója lassult a 2023-as sztárhullámmal szemben - már, ha nem Cristiano Ronaldóra hallgat az ember -, a döntéshozók továbbra is kitartanak amellett, hogy készek nagy összegeket fordítani stratégiai, imázsformáló igazolásokra. Szalah ideális célpont: arab származású, világszerte ismert és továbbra is felsőkategóriás játékos.