„Mindig őszinték vagyunk” – Arteta reagált a válogatott visszalépéseket övező vitákra a triplázásért zajló harc közepette

Arteta: „Orvosi döntés született”

A spanyol szakember hangsúlyozta, hogy a klub transzparens módon kommunikál a szövetségekkel, beleértve az angol válogatott élére kinevezett Thomas Tuchelt is.

„Nagyon jó kapcsolatot ápolunk és folyamatosan kommunikálunk a legtöbb nemzeti csapattal – természetesen Thomasszal [Tuchel] is. Mindig rendkívül támogatóak voltunk. Amikor tájékoztatnunk kell őket a játékosok állapotáról, mindig őszinték vagyunk, és most orvosi döntést kellett hoznunk. Teljesen egyértelmű volt, mi a végkövetkeztetés” – fogalmazott Arteta.

A menedzser határozottan cáfolta, hogy a futballisták kerülnék a címeres mezt.

„Ha fitt vagy és bevethető a válogatottban, játszanod kell. Nagyon büszkévé tesz minket, hogy ennyi kerettagunk van a nemzeti csapatokban. A játékosok kétségbeesetten akarnak játszani a hazájukért. Tudom, mennyire fontos ez nekik. Teljes mértékben támogatjuk ezt, és amikor csak megtehetjük, meg is tesszük.”

Kórházi lista London északi részén

Az Arsenal sérüléshulláma a Manchester City elleni, elveszített Ligakupa-döntő után vett drámai fordulatot. Mint korábban megírtuk, William Saliba és Gabriel Magalhaes boka, illetve térdproblémák miatt az elsők között maradtak Londonban, majd követte őket Martin Ödegaard, Jurrien Timber és Eberechi Eze is.

A helyzet a válogatott edzőtáborokban csak tovább romlott. Noni Madueke az Uruguay elleni meccsen szenvedett ijesztő térdsérülést, de Declan Rice, Bukayo Saka, Leandro Trossard, Piero Hincapié és a spanyol válogatottól térdfájdalmak miatt visszarendelt Martín Zubimendi is kénytelen volt idő előtt visszatérni Londonba.

Célkeresztben a triplázás és a Southampton

Annak ellenére, hogy a keret jelentős része az orvosi szobában töltötte az elmúlt két hetet, az Arsenal számára nincs megállás. A csapat még versenyben van a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában és az FA-kupában is. Arteta a szombati, Southampton elleni kupanegyeddöntő előtt nem árulta el, hányan épülhetnek fel a kezdőcsapatba.

„Majd meglátják. Hagyom önöket találgatni, utána pedig ítélkezhetnek” – mondta titokzatosan a kezdőt érintő kérdésekre. „Olyan helyzetben vagyunk, ahol a lehető legerősebb összeállításban kell kifutnunk, hogy minden sorozatban győzzünk. Két-három meccsre vagyunk az FA-kupától, és tudjuk, milyen fontos nekünk ez a trófea.”

Az Ágyúsok szombat este a St. Mary's stadionban tehetnek egy újabb lépést a Wembley felé.

