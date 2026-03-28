England v Uruguay - International Friendly
Bózsik Tamás

Idegőrlő várakozás elé néz az Arsenal: megsérült a csapat angol válogatott játékosa

Noni Maduekét le kellett cserélni az Anglia—Uruguay felkészülési mérkőzés első félidejében, így az Arsenalra feszült órák és napok várnak, amíg kiderül, mennyire súlyos a támadó sérülése.

Madueke éppen befele cselezett a jobbszélről, majd lőni készült, amikor összeütközött Rodrigo Aguirre-vel, és a földre került. Végül hiába próbálta, nem tudta folytatni a játékot, így a 38. percben Jarrod Bowent küldte be helyette Thomas Tuchel szövetségi kapitány.

Árulkodó volt, hogy a lecserélését követően rögtön az öltöző felé vette az irányt az egykori PSV-játékos, miközben az állkapcsát fogta. Egyelőre kérdéses, hogy mennyire súlyos a sérülése, de az biztos, hogy a lefújást követően a Wembley vegyes zónájában úgy sétált, hogy egy merevítő tartotta a bal lábát. 

Madueke számára már csak azért is lenne különösen bosszantó a kidőlés, mert az utóbbi időben az angol nemzeti csapatban alapemberré nőtte ki magát, ennélfogva a világbajnokságon is fontos szerepe hárulhat rá – már amennyiben addigra felépül.

A szezon során egy térdsérülés már hátráltatta, emiatt is lépett pályára csak 20 alkalommal a Premier League-ben az Ágyúsok színeiben. 

