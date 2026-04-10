Arne Slot sajtótájékoztatóján megerősítette - amit korábban már a GOAL is megírt -, hogy Andrew Robertson a klubnál eltöltött sikeres időszak után távozik. A szakember szerint a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy a balhátvéd szerepe és játéklehetőségei az utóbbi időszakban megváltoztak.

„Sok nagyszerű szezonja volt itt játékosként, de emberként is megismertük őt. Minden csapattársa elmondaná, mennyire vicces és nagyszerű személyiség” – fogalmazott Slot, aki külön kiemelte a skót védő intenzitását is: „Mindig hihetetlen intenzitással játszott. Emlékszem egy jelenetre, amikor balhátvédként a jobb szélsőig sprintelt letámadni – mindent megnyert itt.”

A holland edző szerint Robertson hosszú éveken át meghatározó tagja volt a Liverpoolnak, ugyanakkor az idei szezonban már kevesebb szerephez jutott. „Ez egy fantasztikus nyolc-kilenc év volt számára a klubnál. Ezen a szinten viszont nehéz hosszú távon ugyanabban a szerepben maradni” – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón szó esett a Liverpool sűrű menetrendjéről is: a Fulham elleni bajnoki és a PSG elleni visszavágó is komoly téttel bír. Slot szerint ez a szezon hajrájában teljesen természetes.

„Ezek mind döntő pillanatok. Nem tettük magunknak könnyűvé a helyzetet, de még mindig versenyben vagyunk. Most a Fulham elleni meccs a legfontosabb” – mondta.

A PSG elleni vereség kapcsán a tréner hangsúlyozta, hogy a csapatnak gyors reagálásra van szüksége. „A jó hír, hogy néhány nap múlva újra lehetőségünk van megmutatni, hogy sokkal jobbak is tudunk lenni.”

A keret állapotáról szólva elmondta, hogy Alisson még nem bevethető, ugyanakkor egy Alexander Isak visszatérése erősítést jelent a támadósorban. „Ő egész pályafutása során gólerős játékos volt, és ez nagyon fontos számunkra, mert sok helyzetet alakítunk ki.”

Slot ugyanakkor hozzátette: a keret állapota nem annyira ideális, mint amilyennek kívülről tűnik. „Ez a szezon legjobb periódusa a rendelkezésre álló játékosok szempontjából, de még mindig vannak hiányzóink.”

A Fulham kapcsán a Liverpool menedzsere kiemelte az ellenfél szervezettségét és stabil játékát. „Egy jól szervezett csapatról van szó, amelynél a keret hosszú ideje együtt dolgozik. Ez mindig veszélyessé teszi őket.”

Végül Slot a szurkolókról is beszélt, különösen a PSG elleni idegenbeli meccs után tapasztalt támogatást hangsúlyozva.

„Az Anfield különleges hely. A szurkolóink minden helyzetben mögöttünk állnak – jóban és rosszban is. Remélem, ez így marad, mert óriási erőt ad nekünk” – zárta gondolatait a Liverpool menedzsere.

