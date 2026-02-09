Slot ultimátumot kaphatott, kiderült, a Liverpoolnak mennyit kell fizetnie neki, ha kirúgja

Keith Wyness, az Everton és az Aston Villa korábbi vezérigazgatója a Football Insidernek nyilatkozva elmondta: ha Arne Slot a következő három meccséből nem nyer meg legalább kettőt, a Liverpool helyében menesztené a 47 éves edzőt. A vörösök azóta legyőzték a Newcastlet, de vereséget szenvedtek a Citytől. Így a tapasztalt vezérigazgató szerint a Sunderland elleni mérkőzés dönthet Slot jövőjéről.

A Liverpool szenved a bajnokságban

A Liverpool mély gödörben van: utolsó hét mérkőzéséből mindössze egyet nyert csak meg a bajnokságban, hatodik helyen áll a tabellán, és négy ponttal le van maradva a Bajnokok Ligája helyezést jelentő ötödik helytől. A listavezető Arsenallal szemben már akkora Szoboszlai Dominikék hátránya (17 pont), hogy már nem is érdemes szóba hozni a PL-címet, a bajnoki álmok már rég elúsztak.

Nyilván reális cél már csak a BL-szereplés kiharcolása lehet, azonban egy Sunderland elleni pontvesztéssel még távolabb kerülhet a hőn áhított Bajnokok Ligája kvalifikáció. Ez pedig Slot állásába is kerülhet.

Slot helyezetét tovább nehezíti, hogy a csapat legjobbját, Szoboszlai Dominikot eltiltása miatt nélkülöznie kell a a Fekete Macskák elleni bajnokin.

Mekkora lehet Slot végkielégítése?

Ha a Liverpool menesztené Slotot, akkor – mivel határozott szerződésről van szó – ki kellene fizetnie a holland edző hátralévő szerződését. Slot 2024 nyarán 2027 júniusáig szóló kontraktust írt alá a vörösökkel, vagyis a Liverpoolnak a hátralévő másfél évet kellene kifizetnie végkielégítésként. Mivel Slot évi 6,6 millió fontot keres a Mersey-partján, ezért a klubnak körülbelül 10 millió fontot kellene átutalnia a holland szakember számlájára, ha kirúgása mellett dönt.